Спорт

Биатлон в Эстерсунде: онлайн-видеотрансляция смешанных эстафетных гонок на Кубке мира

В субботу, 30 ноября, в шведском Эстерсунде двумя смешанными эстафетами стартует первый этап Кубка мира по биатлону, в котором выступят и украинские спортсмены. К сожалению, чемпион мира Дмитрий Пидручный, находящийся вместе со сборной в Швеции, пропустит первые старты из-за проблем со спиной.

В одиночной смешанной эстафете, в которой на старт выйдут 26 команд, нашу страну представят Анастасия Меркушина и Артем Тищенко (на фото), которые в прошлом сезоне в аналогичной гонке в словенской Поклюке принесли Украине «бронзу» этапа Кубка мира.

В смешанной эстафете с участием 25 команд честь нашей страны предстоит защищать Вите Семеренко, Дарье Блашко, Артему Приме и Тарасу Лесюку.

Прямые видеотрансляции гонок 30 ноября (одиночная смешанная эстафета — в 14:10, смешанная эстафета — в 16:00) смотрите по этой ссылке и на телеканале «UA:Перший».

Отметим, что в воскресенье, 1 декабря, в Эстерсунде состоятся спринтерские гонки у мужчин (13:30) и женщин (16:30).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Халвард Ханевольд.

Фото biathlon.com, ua

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