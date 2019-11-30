- 07:39 Волынский врач ставит на ноги 90-летних пациентов после сложнейших переломов
- 07:37 Биатлон в Эстерсунде: онлайн-видеотрансляция смешанных эстафетных гонок на Кубке мира
- 07:30 Дожди с мокрым снегом и сильный ветер: синоптики предупредили об ужасной непогоде
- 07:10 Остались мать и трехлетняя дочь: названо имя украинского бойца, убитого боевиками на Донбассе
- 06:54 Развод с Собчак пошел на пользу: Максим Виторган сел на жесткую диету ради свадьбы с молодой возлюбленной
- 06:26 Выход женщин на пенсию в 55 лет: в Раде приняли важное решение
- 06:10 Мастурбировал перед 16-летней девочкой: экс-форварда «Челси» обвинили в умышленном обнажении гениталий
- 05:55 "Дрожали окна и выла сигнализация": в оккупированном Донецке прогремели два мощных взрыва
- 05:50 В Украине с 1 декабря вырастет минимальная и максимальная пенсия, — ПФУ
- 05:29 Снова стала "Хюррем Султан": Мерьем Узерли показала себя на пляже без макияжа
- 05:08 Чего ждать в эту субботу: гороскоп на 30 ноября для всех знаков зодиака
- 04:54 Любовь убивает: ласки собаки стали причиной смерти ее хозяина
Биатлон в Эстерсунде: онлайн-видеотрансляция смешанных эстафетных гонок на Кубке мира
В субботу, 30 ноября, в шведском Эстерсунде двумя смешанными эстафетами стартует первый этап Кубка мира по биатлону, в котором выступят и украинские спортсмены. К сожалению, чемпион мира Дмитрий Пидручный, находящийся вместе со сборной в Швеции, пропустит первые старты из-за проблем со спиной.
В одиночной смешанной эстафете, в которой на старт выйдут 26 команд, нашу страну представят Анастасия Меркушина и Артем Тищенко (на фото), которые в прошлом сезоне в аналогичной гонке в словенской Поклюке принесли Украине «бронзу» этапа Кубка мира.
В смешанной эстафете с участием 25 команд честь нашей страны предстоит защищать Вите Семеренко, Дарье Блашко, Артему Приме и Тарасу Лесюку.
Прямые видеотрансляции гонок 30 ноября (одиночная смешанная эстафета — в 14:10, смешанная эстафета — в 16:00) смотрите по этой ссылке и на телеканале «UA:Перший».
Отметим, что в воскресенье, 1 декабря, в Эстерсунде состоятся спринтерские гонки у мужчин (13:30) и женщин (16:30).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Халвард Ханевольд.
Фото biathlon.com, ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!