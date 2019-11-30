Бил профессионал: резонансные детали гибели подростка Дениса Чаленко в Прилуках

Происшествия

Стали известны первые результаты судебно-медицинской экспертизы по делу о гибели подростка Дениса Чаленко в Прилуках Черниговской области. Месяц назад, 29 октября, подростка нашли мертвым на рельсах. В полиции говорили, что его сбил поезд, но, по словам родителей парня, обнаруженные на теле ребенка травмы никак не совпадали с этой версией: у Дениса были подбиты оба глаза, надорвано ухо и пробит череп. А сейчас выяснилось, что под его ногтями обнаружили чужую ДНК. Судебно-медицинская экспертиза, которую по настоянию родителей Дениса Чаленко, проводят в Киеве, показала, что под ногтями парня обнаружили эпителий другого человека. Это может свидетельствовать о том, что перед смертью Денис с кем-то дрался.

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- Всего проводится около 20 экспертиз, результатов которых мы пока не знаем, — рассказал «ФАКТАМ» адвокат семьи Дениса Чаленко Владимир Билык. — Возможно, они станут известны уже во вторник, 3 декабря. Тем не менее, дело уже переквалифицировали. Если до сих пор его расследовали как несчастный случай, то теперь расследуют по статье «Умышленное убийство». Буквально на днях я получил соответствующую выдержку из реестра. Мы почти месяц добивались переквалификации. Я сам видел тело погибшего ребенка и могу сказать, что он действительно был зверски избит. Там очевидные побои, причем удары явно наносил профессионал. У погибшего мальчика перебиты суставы — это говорит о том, что нападающие знали, куда бить. А ребра целые, что было бы совершенно невозможно, если бы подростка переехал поезд.

— Экспертиза показала, в результате чего возникли эти травмы?

— Ответ на этот вопрос мы еще не получили. Первая экспертиза, которую проводили в Прилуках (и провели с очевидными нарушениями) показала, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, но о том, как могла быть получена эта травма, ничего не сказано. Не было ответа на вопрос, что же собственно произошло: парня избили или его переехал поезд? Сейчас экспертизу проводят в Киеве, и мы надеемся, что получим ответ.

— СМИ сообщали, что родители Дениса согласны на эксгумацию. В этом есть необходимость?

— Пока нет. Эксгумация понадобится только в том случае, если результаты проведенной в столице экспертизы покажутся нам необъективными. Тогда мы будем добиваться повторной экспертизы за рубежом. Но надеюсь, до этого не дойдет. И хотя пока мы не знаем окончательных результатов, переквалификация статьи на «Умышленное убийство» уже о многом говорит. Значит, для этого появились веские основания.

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Сейчас нашумевшее дело расследуют в Главном следственном управлении Нацполиции Украины. Уголовное производство передали в центральный аппарат МВД после массовых акций протеста в Прилуках. Местные жители вышли на митинг после того, как местная полиция отказалась рассматривать другие версии гибели подростка, кроме несчастного случая. Хотя, кроме побоев на теле Дениса Чаленко, в деле были и другие доказательства того, что парня убили. Например, показания машиниста поезда, который рассказал, что локомотив не сбивал Дениса — дескать, когда поезд подъехал, парень уже лежал мертвый на рельсах. Также машинист рассказал журналистам, как полицейские из Прилук настойчиво навязывали ему версию о том, что ребенка сбил поезд.

Еще одно доказательство — угрозы, которые накануне случившегося поступали Денису.

— Буквально за день до гибели сын сказал, что один парень присылает ему угрозы: мол, я тебя убью, зарежу, закопаю… Он даже показал мне эту переписку, — рассказал «ФАКТАМ» отец Дениса Виктор Чаленко. — Денис сказал, что парня, который ему угрожал, зовут Андрей, он на несколько лет старше, а конфликт у них из-за девушки. Но Денис не воспринимал его угрозы всерьез. Он только посмеивался: «Пап, все в порядке». А после гибели сына мне стали присылать анонимные сообщения. Судя по голосовым сообщениям, их присылают совсем молодые люди. Не исключено, что такие же подростки, как Денис. И они что-то знают. Одна девушка сообщила мне, что Дениса избивали четверо. Среди них — тот самый Андрей, который угрожал сыну. Позже я слышал то же самое еще от нескольких человек.

Позже родители Дениса вместе с адвокатом нашли следы крови недалеко от железнодорожных путей. Когда в Прилуках только начались протесты, руководитель местного горотдела полиции Александр Яцык говорил, что «пока данных, которые могли бы указывать на насильственную смерть ребенка, нет». Но после резонанса в СМИ против него инициировали служебное расследование, а его самого отстранили от должности. Сейчас, по словам адвоката потерпевших Владимира Билыка, за прилукских полицейских взялись в Госбюро расследований. — В ГБР открыли уголовное производство по факту сокрытия сотрудниками правоохранительных органов тяжкого преступления, — рассказал «ФАКТАМ» Владимир Билык. — Дело передали в территориальное управление ГБР в Киеве, буквально вчера я приезжал туда на допрос. Надеюсь, что полицейские, которые делали все для того, чтобы преподнести случившееся как несчастный случай, действительно понесут наказание. Пока, насколько мне известно, им только объявили выговоры, а начальника временно отстранили от должности. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о странной смерти 13-летней девочки в Одессе — ребенка нашли повешенным на улице. Еще один жуткий случай произошел под Тернополем, где 12-летний мальчик наложил на себя руки из-за телефона. Также «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в Китае украинский подросток покончил с собой из-за издевательств со стороны учителя.

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