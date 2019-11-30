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Трагедия на Львовщине: 11-летнюю девочку нашли мертвой в ванной
В Николаевском районе Львовской области трагически погибла школьница. Об этом говорится в сообщении департамента гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.
«В поселке Роздил Николаевского района по ул. Кравецкая, в помещении ванной комнаты жилого дома было обнаружено тело местной жительницы 2008 года рождения (ребенок). Вероятной причиной происшествия является отравление угарным газом», — говорится в сообщении.
Аварийной бригадой «Львовгаз» была временно прекращена подача газа в доме. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в поселке городского типа Романове (Житомирская область) во время пожара в доме погиб трехлетний мальчик, а его четырехлетняя сестра попала в больницу в тяжелом состоянии.
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