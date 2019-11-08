Происшествия

Пока мать пила с подругой: во время пожара на Житомирщине погиб 3-летний мальчик

В поселке городского типа Романове (Житомирская область) во время пожаре в доме погиб трехлетний мальчик, а его четырехлетняя сестра попала в больницу в тяжелом состоянии. Ранее под Ровно во время пожара в частном доме погиб пятилетний мальчик.

Как сообщили в ГУНП в Житомирской области, полиция открыла уголовное производство и задержала мать детей. На момент возникновения пожара женщина находилась дома и вместе с подругой распивала спиртные напитки.

В больнице у женщин диагностировали отравление угарным газом и зафиксировали алкогольное опьянение. У 36-летней хозяйки дома в крови оказалось 2,22 промилле. Сейчас она находится в больнице под охраной полиции.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации бытовых газовых приборов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе возле здания Киевского районного суда злоумышленники подожгли автомобиль «Ауди А-8», в котором в это время находилась женщина. К счастью, ей удалось выбраться из машины. Полиция задержала одного из поджигателей, второму удалось скрыться.



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