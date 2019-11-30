Невероятная: Даша Астафьева восхитила соблазнительными формами (фото)

Шоу-бизнес

Певица и модель Даша Астафьева после фотосессии на леднике снова нашла способ заставить говорить о себе. В своем Instagam Даша похвасталась фотоснимками с одного из ивентов в Киеве, где предстала в образе чарующей соблазнительницы, которую мужчины готовы носить на руках.

Астафьева уточнила, что вечернее платье с глубоким декольте и роскошным шлейфом ей подобрала дизайнер Елена Кондратова. А Елена, в свою очередь, признала Дашу своей самой красивой моделью.

Поклонники Астафьевой не скупились на комплименты. «Как Мэрилин Монро, только брюнетка», — оценили они новый образ модели.

Напомним, российский журнал MAXIM включил Дашу Астафьеву в топ-100 самых сексуальных женщин 2019 года.

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