Резню в центре Лондона устроил отсидевший за терроризм (фото, видео)

Мир

В субботу, 30 ноября, в британских СМИ появились подробности вооруженного нападения, совершенного накануне в центре Лондона. Как уже сообщали «ФАКТЫ», мужчина напал с ножом на случайных прохожих на Лондонском мосту. В борьбу с ним вступили несколько человек. Затем прибыли полицейские, которым пришлось застрелить нападавшего.

Установлена его личность — это 28-летний Усман Хан, осужденный в 2012 году за терроризм. Его приговорили к восьми годам тюремного заключения, однако в декабре 2018 года он был освобожден условно-досрочно. Это предполагает, что Хан должен был носить постоянно электронный браслет. Сообщается, что устройство было на нем, однако Усману удалось его отключить.

Усман Хан

Полиция выяснила, что Хан 29 ноября пришел на семинар по реинтеграции бывших заключенных, организованном Кембриджским университетом. Мероприятие проходило в Фишмонгерс-Холле, историческом здании рядом с Лондонским мостом. Очевидцы утверждают, что Усман неожиданно выхватил два больших ножа и напал на участников семинара. Пока не ясно, планировал он это заранее, или его агрессию что-то спровоцировало. Тем не менее, полиция расценивает инцидент как теракт.

Хан зарезал мужчину и женщину и выбежал на улицу. Там он направился на мост, размахивая ножами. Усман ранил несколько человек. Трое из них находятся в больнице.

За Ханом бросились несколько участников семинара. СМИ отмечают, что все они — бывшие заключенные. Один из них сидел вместе с Усманом и знал, что тот занимался террористической деятельностью. Мужчины схватили первое попавшееся им под руку, чтобы противостоять вооруженному Хану. Этими предметами оказались большой огнетушитель и… бивень нарвала (вФишмонгерс-Холле выставлено множество экспонатов, связанных с рыбной ловлей и китобойным промыслом).

Один из смельчаков атаковал террориста с помощью бивня нарвала

Бывшие заключенные — их было четверо — настигли Усмана на Лондонском мосту. Между ними завязалась драка. К ним присоединились еще двое мужчин. Это были сотрудник транспортной полиции, у которого был выходной, и один из многочисленных уличных гидов. Они видели, что неизвестный с ножами нападает на прохожих, и бросились к нему. Когда бывшие заключенные повалили Хана на тротуар, гид сумел наступить ему на правую руку. Усман выронил нож. Полицейский схватил оружие и отбежал с ним в сторону.

В этот момент появились бойцы полицейского спецназа. Они оттащили в сторону боровшихся с Ханом. Сидевший с ним в тюрьму мужчина кричал: «Это террорист!». Полицейские приказали Усману бросить на землю второй нож, но он не подчинился. Он также проигнорировал приказ не двигаться. Тогда полицейские открыли огонь на поражение.

Британцы в соцсетях благодарят смельчаков, которые, рискуя жизнью, остановили террориста. Шестерку отважных называют героями и предлагают наградить. Вот тут мнения разделились. Одни считают, что эти люди заслужили рыцарские ордена. Другие напоминают, что четверо из смельчаков — бывшие заключенные, а один из них сел в тюрьму за убийство. В связи с этим комментаторы считают, что своим гражданским поступком эти четверо полностью искупили свою вину перед обществом, и с них должны быть немедленно сняты все возможные ограничения свободы передвижения. Наибольшую популярность, тем не менее, получил пока следующий пост: «Думаю, никто из этих парней больше до конца жизни не должен платить за свою пинту пива!»

Расследование между тем продолжается. Усман Хан после освобождения проживал в графстве Стаффордшир (центральная часть Англии). Полиция уже провела там обыск, чтобы выяснить, был ли он связан с радикальными группировками или террористическими организациями. СМИ напоминают, Хан был арестован и осужден за то, что входил в ячейку «Аль-Каиды». Эта группа планировала осуществить ряд террористических атак в Лондоне. В качестве целей рассматривались лондонские синагоги, Вестминстерское аббатство, Биг-Бен, колесо обозрения London Eye. Это подтверждают документы, найденные у Хана и его сообщников.

Группа молодых радикалов, в которую входил Усман Хан (третий справа), планировала серию крупных терактов

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в тот же день — 29 ноября — в Гааге неизвестный напал с ножом на случайных прохожих на оживленной торговой улице в центре города. Ранения получили несколько человек. Нападавший находится в розыске.

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