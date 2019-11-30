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В России разбился вертолет: первые детали и фото катастрофы

10:38 30 ноября 2019 215
вертолет
Инф. «ФАКТОВ»

В России в Краснодарском крае разбился вертолет. Легкий гражданский «Robinson 66» упал под Новороссийском возле поселка Абрау-Дюрсо.

Очевидцы говорят, что вертолет внезапно потерял управляемость, упал и загорелся. На месте ЧП обнаружено тело человека — по предварительным данным, пилота. Других жертв и разрушений нет. Telegram-канал Mash опубликовал фото с места катастрофы.

Многоцелевой вертолет «Robinson 66» рассчитан на пять мест, но был ли в кабине кто-либо, кроме пилота, пока не установлено. Центр винного туризма Абрау-Дюрсо подтвердил, что упавший вертолет принадлежал компании.

вертолет

Напомним, летом 2019 года в Подмосковье потерпел крушение вертолет Robinson. Тогда погибли двое людей, находившихся на борту. Такой же вертолет упал на территории базы отдыха в пригороде Улан-Удэ. Машина разбилась при взлете с частной вертолетной площадки.

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