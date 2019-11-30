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Происшествия

Стены сложились как карточный домик: в Харькове прогремел смертельный взрыв (фото)

10:59 30 ноября 2019 234
харьков
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове рано утром 30 ноября (около 5 часов) прогремел взрыв на территории гаражного кооператива «Слобода» в Индустриальном районе города. По всей видимости, взорвался газовый баллон, когда автолюбители взялись выполнять сварочные работы.

взрыв

Согласно информации в харьковских группах в соцсетях, при взрыве погибли трое человек. На них обрушились стены и крыша гаража. Мужчины оказались погребены под обломками строительных конструкций. Взрывная волна была такой силы, что три гаража сложились как карточный домик. Сейчас спасатели на месте взрыва ведут расчистку завалов.

взрыв

При взрыве снесло с петель ворота на въезде в гаражный кооператив. Стоявший в гараже «ВАЗ 2108» был уничтожен вследствие взрыва и последующего обвала стен.

взрыв

взрыв

Напомним, ранее в Харькове из-за взрыва газового баллона во время ремонтных работ погиб работник водоканала. Такой же газовый баллон привел к масштабному пожару на рынке.

Фото СолнцеЛикий Харьков/Facebook, поліція Харківщини/Facebook, Харьков_1654/Facebook

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