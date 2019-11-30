Происшествия

Приехал на почту за посылкой с наркотиками: в Запорожье задержали священника (фото)

В Запорожье 29 ноября полицейские задержали иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального собора Илиодора (храм принадлежит Московскому патриархату), при получении посылки, в которой в большом количестве находились амфетамин и метанамин. Об этом пишет Виталий Горбенко в Facebook.

Вместе с иеромонахом груз получал протоиерей Квач Евгений, который остался за рулем авто.

По информации Горбенко, на «спасение своих людей в течение 20 минут приехали представители епрахии. Но узнав о причине задержания, открестились от задержанных священнослужителей.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области, 29 ноября около 17:00 сотрудники отдела криминальной полиции Днепровского отдела полиции в одном из почтовых отделений Днепровского района обнаружили у мужчины 1984 года рождения наркотики.

Следственно-оперативной группой на месте происшествия изъято наркотическое средство весом около 1 гр., которое направлено на исследование в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Как писали «ФАКТЫ», митрополит Лука, который посвятил Илиодора в сан, но потом открестился от него, сам неоднократно попадал в скандалы. Так, он однажды устроил истерику в Запорожском аэропорту. Возмущение церковника Московского патриархата вызвало то, что пограничники попросили его предъявить личные вещи для осмотра и таким образом задержали аж на 10 минут.

Также митрополит известен тем, что активно выступал против предоставления Православной церкви Украины Томоса об автокефалии и был внесен в базу «Миротворца».

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