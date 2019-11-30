Большие деньги и неожиданные встречи: гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака

Стиль жизни

Последний месяц 2019 года обещает многим представителям знака финансовую удачу и решение давних проблем. Звезды будут влиять на самочувствие людей и их эмоциональное настроение. — Конец года — удачное время для завершения многих дел, — сказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» ясновидящий, экстрасенс, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов. — Не стоит бояться принимать серьезные решения и делать ответственные шаги. Поверьте, ваши старания будут оценены и вознаграждены сполна! Специально для «ФАКТОВ» Хаял рассказал, что ждет каждый из знаков зодиака в декабре 2019 года.

Овны

Этот месяц для представителей знака Овнов — благоприятное время для решения всех денежных вопросов. Есть вероятность нежданной прибыли, успешного завершения сложных финансовых сделок и возвращения давних долгов. А вот середина декабря — удачный период, чтобы заняться собой и конкретно, своей внешностью. Сделайте новую стрижку или кардинально обновите свой гардероб — поверьте, это именно то, что нужно вам в преддверии новогодних праздников.

Тельцы

Этот месяц для Тельцов — отличное время, чтобы наконец решиться на важный разговор со своими родными и составить совместные планы на будущее. Именно сейчас у вас есть все шансы быть услышанным, а также разрешить существующие разногласия и конфликты, которые преследовали вас последние несколько месяцев. Так что, не упустите этот момент!

Близнецы

В этот период представителям знака Близнецов надо стараться быть предельно внимательными в трудовой сфере деятельности. А именно — в решении рутинных задач, которые им всегда не по душе. Но именно в этих вопросах есть риск допустить досадную ошибку, которая может нанести серьезный урон вашей репутации. А вот в конце месяца звезды сулят Близнецам приятные встречи со старыми друзьями. Так что ваши не совсем приятные рабочие моменты будут сторицей окуплены!

Раки

Декабрь для Раков — самое удачное время, чтобы заняться своим здоровьем и внешним видом. Действия, которые будут направлены на укрепление и очищение организма, уже очень скоро порадуют представителей знака прекрасными результатами. А вот в конце месяца представителям знака стоит избегать чрезмерной критики по отношению к своим родным, иначе не избежать затяжных конфликтов.

Львы

Харизма и природное обаяние, которые присущи представителям знака Львов, помогут им добиться новых высот в профессиональной сфере деятельности. Декабрь — это самое удачное время, чтобы наконец донести свои предложения руководству. Не сомневайтесь — при этом вы получите максимум пользы и основательно укрепите свой авторитет.

Девы

В этом месяце Девам стоит поменьше рассказывать окружающим о своих планах на будущее, и сокровенных желаниях. А тем более, если вы не уверены в своем собеседнике на все сто процентов. Так как иначе есть риск стать жертвой сплетен или пересудов, что весьма основательно навредит вашей репутации. И помните, что делиться сокровенным стоит только с близкими людьми, которые действительно порадуются вашим успехам.

Весы

В декабре представителям знака Весов не стоит лениться и откладывать текущие дела на потом. Именно сейчас звезды подарят представителям знака все шансы встретить нужных людей и постучать в нужные двери. Такая возможность выпадает достаточно редко, так что теперь только в ваших силах ее не упустить и правильно использовать.

Скорпионы

В этот период Скорпионам предстоит принять серьезные ответственные решения. Звезды советуют значительно поубавить присущее вам легкомыслие и более вдумчиво воспринимать все происходящие вокруг события, чтобы не упустить удачную возможность. В конце месяца приятным бонусом и вознаграждением за ваши труды станут незапланированные доходы.

Стрельцы

Успех представителей знака Стрельцов в этот период будет во многом зависеть от их активности и расторопности. Совет звезд — соглашаться на все смелые проекты и не бояться ошибок и промахов. Сейчас именно тот случай, когда попытка — не пытка. А вот со своим здоровьем старайтесь быть поосторожнее — очень велика вероятность простудных заболеваний. Так что в начале месяца уже займитесь профилактикой.

Козероги

В декабре Козерогам можно совершенно смело браться за решение любых финансовых вопросов — их исход будет весьма успешным. В профессиональной же сфере деятельности представителям знака стоит почаще проявлять инициативу — руководство оценит ваши усилия по достоинству. И тогда ваши старания не замедлят преобразоваться в материальное вознаграждение.

Водолеи

Первый месяц зимы может оказаться конфликтным для представителей знака Водолеев особенно в том, что касается отношений с родными. Поэтому совет звезд — бороться с проявлениями собственного эгоизма и упрямства, которые, скорее всего, и станут главной причиной ссор. Старайтесь как можно больше прислушиваться к советам близких и чаще уступайте им в спорах. Попробуйте сделать так хотя бы один раз, и вы увидите, как порадуют вас последствия такого поступка.

Рыбы

В этом месяце звезды советуют Рыбам больше времени уделять домашним хлопотам и семейным проблемам. Так как в противном случае, бытовые вопросы могут выходить из-под вашего контроля. В финансовой же сфере у представителей знака возможны небольшие траты. Но не стоит из-за этого особо волноваться — в скором времени они восполнятся дополнительным и весьма приличным доходом.

Ранее астролог Людмила Булгакова рассказала «ФАКТАМ» о том, представители каких знаков считаются самыми жадными.

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