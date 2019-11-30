23.86 / 24.08 26.17 / 26.54
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Отвернулись все близкие: в Киеве от верной смерти спасли отчаявшегося мужчину (видео)

19:24 30 ноября 2019 554
Патрульные полицейские
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве патрульные помешали самоубийству. На крайние меры пошел киевлянин, оказавшийся в сложной жизненной ситуации — у него умерла мать, а жена забрала детей и ушла из дома.

Рано утром мужчина решил прыгнуть с моста, чтобы разом решить все проблемы.

Свидетелями инцидента оказались патрульные полицейские, которые сумели сначала разговорить его. Командир роты Александр Прокопенко даже предложил самоубийце записать свой номер телефона, а затем его коллега Сергей Кругляк подбежал и схватил мужчину за ноги. На место вызвали медиков.

Патрульные опубликовали видео с места инцидента.

Напомним, ранее копы предотвратили самоубийство на Южном мосту через Днепр, а после этого убедили мужчину не прыгать с 9 этажа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Женщина в цеху

Выход женщин на пенсию в 55 лет: в Раде приняли важное решение

возвращение

Уехал на заработки и не вернулся: пропавшего 22 года назад украинца нашли в Польше

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Жених и невеста с тремя сыновьями

Родители спешно организовали свою свадьбу, узнав, что их восьмилетнему сыну осталось жить несколько недель (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер