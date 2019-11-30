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Отвернулись все близкие: в Киеве от верной смерти спасли отчаявшегося мужчину (видео)
В Киеве патрульные помешали самоубийству. На крайние меры пошел киевлянин, оказавшийся в сложной жизненной ситуации — у него умерла мать, а жена забрала детей и ушла из дома.
Рано утром мужчина решил прыгнуть с моста, чтобы разом решить все проблемы.
Свидетелями инцидента оказались патрульные полицейские, которые сумели сначала разговорить его. Командир роты Александр Прокопенко даже предложил самоубийце записать свой номер телефона, а затем его коллега Сергей Кругляк подбежал и схватил мужчину за ноги. На место вызвали медиков.
Патрульные опубликовали видео с места инцидента.
Напомним, ранее копы предотвратили самоубийство на Южном мосту через Днепр, а после этого убедили мужчину не прыгать с 9 этажа.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».