Происшествия

Отвернулись все близкие: в Киеве от верной смерти спасли отчаявшегося мужчину (видео)

В Киеве патрульные помешали самоубийству. На крайние меры пошел киевлянин, оказавшийся в сложной жизненной ситуации — у него умерла мать, а жена забрала детей и ушла из дома.

Рано утром мужчина решил прыгнуть с моста, чтобы разом решить все проблемы.

Свидетелями инцидента оказались патрульные полицейские, которые сумели сначала разговорить его. Командир роты Александр Прокопенко даже предложил самоубийце записать свой номер телефона, а затем его коллега Сергей Кругляк подбежал и схватил мужчину за ноги. На место вызвали медиков.

Патрульные опубликовали видео с места инцидента.

Напомним, ранее копы предотвратили самоубийство на Южном мосту через Днепр, а после этого убедили мужчину не прыгать с 9 этажа.

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