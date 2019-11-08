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Уговаривали три часа: в Киеве патрульные спасли самоубийцу (видео)?
В Киеве патрульные полицейские убедили мужчину не прыгать с 9 этажа. Ранее в столице копы предотвратили самоубийство на Южном мосту через Днепр.
Как сообщили в столичном главке полиции, патрульным поступил вызов о том, что неизвестный мужчина, который сидит на окне 9 этажа, собирается прыгнуть вниз.
На месте происшествия копы увидели взволнованного человека, который не давал возможности подойти к нему ближе. Мужчина каждый раз говорил, что прыгнет, если инспекторы сделают еще хотя бы один шаг в его сторону.
Полицейские понимали, что незаметно к нему не подойти, а даже подойдя и схватив, будет очень трудно его снять, если он будет сопротивляться. Патрульные вызвали на место происшествия медиков и спасателей, которые подняли к окну лестницу.
Но мужчина отказался ею воспользоваться, начал еще более агрессивно себя вести и негативно реагировал на все попытки, когда ею кто-то пытался к нему подняться.
После 3-х часов общения, патрульным Максиму Олейнику, Николаю Задорожному и Олегу Коношуку удалось успокоить потенциального самоубийцу и уговорить спуститься по лестнице на землю.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о комбате 1-го батальона полка № 1 Управления патрульной полиции в Киеве Алексее Оленине, который спас самоубийцу, пять часов проведя на крыше здания вместе с отчаявшимся парнем. И такие случаи не единичны.
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