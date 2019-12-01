«Мне так стыдно»: шокирующее признание Андрея Данилко на «Х-факторе» (видео)

Шоу-бизнес

Состоялся первый прямой эфир десятого сезона вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). Юбилейный проект стал самым масштабным по количеству звезд, принявших участие в кастингах. Вокалистов прослушивали Алессандро Сафина, Нино Катамадзе, Олег Винник, Дмитрий Шуров и основной судейский состав десятого сезона — Игорь Кондратюк, Оля Полякова, Настя Каменских, Андрей Данилко. Именно они отобрали вокалистов, которые прошли в прямые эфиры «Х-фактора». Правда, участие Андрея Данилко до последнего было под вопросом. Во время эфира тренировочного лагеря, Андрей, которому достались «Коллективы», заявил, что намерен покинуть проект, и прекратил отбор. Всю неделю сохранялась интрига — появится ли известный артист в прямых эфирах шоу.

Впервые ведущей популярного проекта стала известная актриса Даша Трегубова. Все песни звучали в сопровождении живого оркестра.

— Это будет неимоверный эфир, — пообещала Даша, открывая шоу. — В конце вечера впервые проект покинут сразу четыре участника!

Свои места за судейским столом заняли Игорь Кондратюк и Оля Полякова в костюме злой Круэллы из фильма «101 далматинец». Не дождавшись Насти и Андрея, первым открыл прослушивание Игорь Кондратюк, которому досталась категория «Девушки».

На сцену вышла Юлия Бордунова — участница военных действий на Востоке Украины. Юля ждет рождения первенца, а о своей беременности она узнала в тренировочном лагере «Х-фактора».

Юля исполнила хит Насти Каменских «Обіцяю».

— Моему малышу нравятся песни, — сказала Юля. — Я счастлива, что нахожусь здесь — это уже победа!

— Когда я была беременна второй дочерью, то плясала на сцене практически до родов, — вспомнила Оля Полякова. — Но и ребенок родился с характером «пожар в джунглях».

— Ты прекрасно выступила! — сказал Игорь. — Молодец!

— Никто из моих близких и не думал отговаривать меня от участия в проекте, — рассказала «ФАКТАМ» Юля Бордунова. - Даже муж был за то, чтобы я пошла в это шоу. Просто они знаю, как оно мне нравится и понимают, что для меня «Х-фактор» — просто отдых. Кстати, невероятно приятно было перед началом прямого эфира всем нам, участницам команды Игоря Кондратюка, получить от своего наставника по роскошному букету цветов. Я очень уважаю Игоря Васильевича и рада, что такой мудрый советчик рядом.

Выступления участников команды «30+» Оли Поляковой открыл Георгий Колдун. Георгий известен зрителям, как ведущий проекта «Феномен».

Участник исполнил на сцене песню Валерия Меладзе «Как ты красива сегодня».

— Это было неплохо, — признал Игорь Кондратюк. — Ты очень интересный конкурсант и, возможно, даже несешь угрозу моим участницам.

— Для вас эта песня нудноватая, — решила Оля Полякова. — Но вы были искренни и очень круто поете.

Сразу после выступления Георгия, наконец, решился главный вопрос вечера — на сцене появился Андрей Данилко вместе со своей постоянной спутницей, «мамой» Инной Белоконь, и… рыжим котенком.

— Все так переполошились, — воскликнул Андрей. — Мне даже подарили котенка. На самом деле, я хочу сесть в это кресло судьи и закончить десятый сезон с хорошим настроением. Признаюсь, я пересмотрел последний эфир и мне стало так стыдно. Это, честно, была не подстава. Просто я тогда очень устал. А после этого выспался и выбрал трех участников моей категории «Коллективы».

Первой вышла на сцену группа «Чудові». Андрей думал, что выгонит их самыми первыми, но ребята смогли его поразить.

Хит «Сеньорита» в исполнении «Чудових» оценил Игорь Кондратюк.

— На вашем фоне мой Колдун выглядел лучше, — успокоилась Оля Полякова.

— Мне кажется, вы разойдетесь, — неожиданно сказал ребятам Андрей Данилко. — Но, если этого не случится, будет прекрасно!

Участница команды Оли Поляковой — Людмила Базелюк — няня популярной певицы.

— Не представляете, какое чудо для нее стоять на сцене! — рассказала Оля. — Она для меня очень важный человек, вторая мама моим дочерям. Просто послушайте ее талант.

Людмила представила на сцене хит Олега Винника «Волчица». Со своего судейского кресла вместе с ней пела Оля Полякова.

— Мне сначала было страшно, а теперь я переборола страх и сделала шаг навстречу своей мечте, — сказала, после выступления Людмила.

— Было душевно, — признал Игорь Кондратюк. — Ни одну из участниц я сегодня не буду так поддерживать.

— Сколько лет выступаю, всегда волнуюсь, — откровенничал Андрей Данилко. — Но вы справитесь, надо просто стараться.

— Вы были такой нежной, — сказала Настя Каменских, которая неожиданно появилась за судейским столом. — Это было прекрасно!

— У меня просто мурашки бегали по спине, словно, я не мылась всю неделю, — не сдержалась Оля.

Настя приехала на «Х-фактор» прямо с вручения музыкальной премии М1 Music awards, где она стала «певицей года».

Во время прямого телемоста М1 и СТБ состоялось награждение еще одного судьи «Х-фактора». Андрею Данилко вручили премию за вклад в музыкальную историю страны.

— Я последний раз получал грамоту, наверное, в пионерском лагере, — вспомнил Андрей. — Мне очень приятно.

Первым из команды «Парни» Насти Каменской на сцену вышел Артем Забелин с ярким номером на песню «Между нами тает лед».

— Просто готовый артист! - воскликнула Настя.

— Это было круто, — признали Андрей Данилко и Оля Полякова.

Выступление участников продолжила подопечная Оли Поляковой Анна Иваница. Ее называют самой красивой вокалисткой юбилейного сезона.

Анна исполнила провокационную песню MARUV «Siren song».

— Если пишут, что ты чья-то любовница, то только моя! — воскликнула Оля Полякова.

— Номер был классный, — сказал Кондратюк. — Но песню могла спеть и лучше.

Настя заметила, как сильно волновалась участница.

— Я вот, думаю, почему был всегда такой грустный — у меня приза не было, — смотрел на свою награду Данилко. — А вы, Анна, смотритесь как реальная звезда. Это было круто.

— Мне даже понравилось больше, чем, когда поет оригинал, — не сдержалась Оля Полякова.

Подопечные Андрея Данилко группа «Furman trash polka band» заставили танцевать Олю Полякову и Настю Каменских.

— Вы крутые! — признали Оля Полякова и Игорь Кондратюк.

— Я желаю вам успеха, — сказала Настя.

17-летняя Элина Иващенко — участница команды Игоря Кондратюка потрясла мощным исполнением песни Виктора Цоя «Кукушка». Элина призналась, что собирается принять участие в национальном отборе на «Евровидение».

— Песня не твоя, но справилась с задачей фантастически, — сказала Оля Полякова.

— Эта песня повествовательная, — объяснил Андрей Данилко. — Она интимная. В 17 лет нет опыта, чтобы передать, что в ней поется.

— А мне понравилась песня в такой интерпретации, — возразил коллегам Игорь Кондратюк. — Ты — лучший вокалист этого эфира и сезона!

Юра Каналош — участник команды «Парни» Насти Каменских, который уже пробовал свои силы в первом сезоне «Х-фактора».

— Сцена — место, где я должен быть, — признался Юрий.

— Мне показалось, выступление было слишком коротким, — сказал Игорь Кондратюк. — Для нас его вокал достаточно редкое явление. Я чувствую, что в его сердце живет музыка и он имеет гигантский потенциал.

— У тебя будто дыхания не хватает, — была недовольна Оля. — Хочется, чтобы ты рот открыл!

Андрей Данилко посоветовал Юре найти свою «изюминку».

— У меня была очень романтическая, нежная песня, — рассказал «ФАКТАМ» сразу после выступления Юрий. — Знаете, как небо после дождя, когда только появляется солнце. Мне важно было правильно ее спеть. Последнее время я был достаточно закрытым человеком, а мне надо было распахнуть свое сердце, чтобы донести чувства. Надеюсь, это получилось.

— Что вы чувствовали, стоя на сцене?

— Большое волнение! Все-таки это — прямой эфир. К тому же у меня сейчас проблемы с голосом — врачи обнаружили острый ларингит и еще накануне эфира мне запрещали петь и даже говорить. Поэтому я практически все время молчал до того момента, пока не вышел на сцену «Х-фактора». Но там я почувствовал себя совершенно здоровым — действительно, сцена лечит!

Третий коллектив Андрея Данилко — группа «Romax». Андрей возлагает на парней большие надежды. Песню «Найкращий день» группа посвятила футбольным болельщикам.

— Эта песня для меня особенная, — сказала Настя. — Ведь ее написал мой супруг — Потап.

— Это было весело и драйвово, — признала Оля Полякова.

Андрей Данилко остался доволен своими подопечными, призвав за них голосовать.

Антона Вельбоя из команды Насти Каменских называют «народным любимчиком». Он вышел на сцену с хитом «Знай, это любовь».

— Я узнаю тебя со второй ноты, — призналась Оля Полякова. — Ты очень артистичный!

— Вы очень естественный, — сказал Андрей Данилко. — Я за вас болею. Вы мне нравитесь!

— Я за тебя точно не болею, — тут же ответил Игорь Кондратюк. — Но органика аж прет. У тебя есть слух, голос. Хватит ли этого — не знаю.

Последней в категории «Девушки» выступила Маша Стопник, посвятив свой номер звездам, покинувшим мир.

— Я сейчас расплачусь, — призналась Маша сразу после выступления.

— Это было сильное, яркое выступление, — признала Настя Каменских.

— Я желаю вам найти себя, — сказал Андрей Данилко.

— Петь песни для дивы тебе еще рановато, — заметила Оля Полякова.

Перед оглашением результатов зрительского голосования на сцене «Х-фактора» выступила популярная группа «Беz обмежень».

— В нашей стране идет война, — обратился к зрителям солист группы Сергей Танчинец. — И мы благодарны нашим военным, которые сохраняют мирное небо над нашей землей. Никогда не надо молчать.

Лучшими в категории «Девушки» зрители зазвали Элину Иванченко, «Коллективы» — «Romax», «30+» — Георгия Колдуна, «Парни» — Антона Вельбоя. Еще одного участника оставили сами судьи проекта.

После выбора судейской четверки «Х-фактор» покинули группа «Чудові» («Коллективы»), Юля Бордунова («Девушки»), Юрий Каналош («Парни»), Людмила Базелюк («30+»).

Прощаясь с Людмилой Базелюк, Ольга Полякова неожиданно предложила стать ее продюсером.

— Завтра мы подписываем с вами контракт и начинаем составлять репертуар, — сказала Ольга, своей потрясенной няне. — И уже в ближайшее время поющая няня отправится на гастроли!

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