1 декабря 2019

Гёте однажды сказал: «Не повидав Сикстинской капеллы, трудно составить наглядное представление о том, что может сделать один человек…» Наверное, он был прав. Неоднократно бывая в этом легендарном месте, я с каждым разом открывал для себя что-то новое, понимая, что это лишь маленькая часть открывшегося. И поражаясь гениальности Микеланджело.

Нет, конечно же, фантастическими выглядят и фрески, созданные знаменитыми флорентийскими художниками Сандро Боттичелли, Перуджино, Гирландайо и Козимо Росселини. Ими можно восхищаться бесконечно. Невероятными кажутся росписи стен, выполненные Пинтуриккьо. Но то, что удалось сделать великому Микеланджело, поистине совершенно и неповторимо.

Именно ему Папа Юлий II предложил расписать свод Сикстинской капеллы с люнетами и распалубками. И когда после четырёх лет изнурительной работы Микеланджело завершил свой непосильный, казалось бы, труд, его росписи решено было показать широкой публике. Случилось это 1 декабря 1512 года. Кстати, в 2012 году Папа Бенедикт XVI провёл торжественную церемонию в честь 500-летнего юбилея этого события.

Но следует заметить, что работа над росписью Сикстинской капеллы продолжалась и в последующие годы. В 1536—1541 годах Микеланджело вернулся, чтобы по поручению Папы Павла III расписать алтарную стену капеллы. Именно в эти годы появилась фреска, названная «Страшным судом». О том, каким изнурительным и даже опасным был труд великого художника, я первый раз услышал после встречи с Папой Иоанном Павлом II в его рабочем кабинете в 1993 году. И много лет спустя, когда мы уже с детьми на целую неделю приехали в Ватикан и разместились в одной из старинных папских гостиниц, на удивление словоохотливый гид, проведя нас по музеям Ватикана, с особым трепетом рассказывал о работе Микеланджело над росписью стен и потолка Сикстинской капеллы. Это трудно даже представить — художник лично расписал около тысячи квадратных метров стен и потолка! Особенно нелегко ему давалась роспись потолка, когда он без помощников неделями по сути жил на лесах, не снимая одежды, засыпая там же… Краска попадала в глаза, ее испарениями приходилось постоянно дышать. Но он не останавливался, очевидно, поддаваясь непреодолимой силе желания создать шедевр.

Точно так же он работал и над созданием статуи Давида. Точно так же он создавал знаменитую «Пьету» для собора святого Петра. В гениальность создателя таких творений многие его современники не могли поверить. Самолюбие молодого скульптора было тогда так этим задето, что однажды ночью он высек на мраморном платье Девы Марии своё имя. И это был единственный случай, когда Микеланджело оставил подпись на своей работе.

Кстати, жил Микеланджело крайне скромно, не сказать бы бедно. В его доме практически не было мебели. На нем самом никто не замечал дорогих украшений. Правда, после его смерти было обнаружено огромное состояние, заработанное великим мастером на протяжении долгих лет жизни. Он был таким…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.