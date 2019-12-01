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Взрыв в "Ощадбанке" в Киеве: преступники задержаны
В Киеве полиция задержала подрывников отделения государственного Ощадбанка по улице Энтузиастов. Об этом в Facebook сообщил председатель правления Андрей Пышный.
По его словам, задержание произошло рано утром 1 декабря,
У подозреваемых изъяли вещественные доказательства их причастности к преступлению.
Банкир поблагодарил за оперативность и профессиональную работу Днепровское управление полиции, Главное управление полиции в Киеве и сотрудников службы безопасности самого Ощадбанка.
Подробностей он посоветовал ждать от полиции.
Как сообщали «ФАКТЫ», взрыв в отделении банка прогремел в ночь на 30 ноября. Целью подрывников, использовавших газовоздушную смесь, был банкомат, однако взрывная волна была такой силы, что практически разрушила все отделение. Сумму похищенного в банке оценили в 250 тысяч гривен.
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