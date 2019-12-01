Происшествия

Взрыв в "Ощадбанке" в Киеве: преступники задержаны

В Киеве полиция задержала подрывников отделения государственного Ощадбанка по улице Энтузиастов. Об этом в Facebook сообщил председатель правления Андрей Пышный.

По его словам, задержание произошло рано утром 1 декабря, т. е. поиск продолжался меньше суток.

У подозреваемых изъяли вещественные доказательства их причастности к преступлению.

Банкир поблагодарил за оперативность и профессиональную работу Днепровское управление полиции, Главное управление полиции в Киеве и сотрудников службы безопасности самого Ощадбанка.

Подробностей он посоветовал ждать от полиции.

Как сообщали «ФАКТЫ», взрыв в отделении банка прогремел в ночь на 30 ноября. Целью подрывников, использовавших газовоздушную смесь, был банкомат, однако взрывная волна была такой силы, что практически разрушила все отделение. Сумму похищенного в банке оценили в 250 тысяч гривен.



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