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Стало известно, сколько стоят билеты на матчи сборной Украины в группе Евро-2020
По итогам состоявшейся в столице Румынии жеребьевки финального турнира Евро-2020 определились два из трех соперников сборной Украины в группе С — Нидерланды и Австрия, занявшие в отборе в своих квартетах вторые места (вслед за Германией и Польшей соответственно). Третий оппонент «желто-синих» станет известен 31 марта, когда финиширует плей-офф Лиги наций. В квартет С попадет либо Румыния (если выиграет путь А), либо победитель пути D (Грузия, Беларусь, Северная Македония, Косово).
Уже известно, что матчи сборной Украины состоятся в Амстердаме и Бухаресте. Приобрести билеты на поединки с участием «желто-синих» болельщики смогут с 4 декабря (с 15:00) по 18 декабря (15:00) исключительно на сайте EURO2020.com. Чтобы попасть на игру сборной Украины в столице Румынии, любителям футбола придется заплатить 30, 75 или 125 евро, а в столице Нидерландов — 50, 125 и 185 евро.
В целом же билеты на Евро-2020 (в зависимости от категории, города и стадии турнира) стоят от 30 до 945 евро. К примеру, желающим посетить финал на лондонском «Уэмбли» придется заплатить 95, 295, 595 или 945 евро.
Напомним, что в рамках подготовки к чемпионату Европы наша команда проведет гостевые спарринги с Францией (27 марта) и Польшей (31 марта)
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020.
Фото uefa.com
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