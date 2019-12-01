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Спикер Госдумы РФ пригрозил Украине потерей нескольких областей: в Украине ответили
Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин пригрозил Украине «отделением нескольких областей». Это следует из его заявления на сайте Госдумы.
Таким образом Володин отреагировал на срыв выступления российских «представителей Крыма» на форуме ООН по вопросам меньшинств, который проходил в Женеве в течение 28−29 ноября.
«Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать власти Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп», — заявил Володин.
Он отметил, что права нацменьшинств в Украине постоянно нарушаются, в частности их право на язык, «в то время как Киев вводит украинский язык как единственный государственный».
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на это скандальное заявление Володина в Facebook.
«Очередной русский дурак прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией», — написал он.
Аваков призвал Володина «говорить чаще», так как, по мнению главы МВС «это помогает нам, украинцам, лучше понимать истинные устремления „русского мира“».
«Нашим, тоже скажу — сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим твердящим „мы один народ“ — перечитывайте володиных. а если не доходит сходу, то знайте, что есть такие, как я. К вашим услугам — русскоязычный украинский националист Арсен», — написал Аваков.
Как писали «ФАКТЫ», ранее народный депутат Украины Олег Осуховский заявил, что президент России Владимир Путин весной 2014 года планировал захватить девять областей Украины.
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