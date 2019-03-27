Угрожал убить восемь тысяч украинцев: стало известно о зловещем ультиматуме Путина

Украина

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что глава РФ Владимир Путин на переговорах «нормандской четверки» в Минске в феврале 2015 угрожал убийством восьми тысяч украинских военных, которые держали оборону Дебальцево в случае их отказа сложить оружие и капитулировать. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По его словам, в феврале 2015 года наши воины героически держали Дебальцево. Они были истощены — 128-я бригада, 25-ый батальон. В то же время Путин на встрече лидеров «нормандского формата» открыто заявлял о намерении убить восемь тысяч бойцов ВСУ.

«Путин сидел и свободно анализировал — нет, мы не будем прекращать огонь, мы не остановим наступление, ваши войска в кольце, и мы никого не выпустим, и у вас будет убито, господин президент, восемь тысяч украинцев — тех, кто в „котле“ или они поднимают белый флаг, сдают оружие и сдаются или мы их уничтожим. Я сказал — ничего у вас не получится. Мы никогда не поднимем белый флаг. Это честь украинского воина. Мы держим путь на выход, мы выведем наши войска», — добавил глава украинского государства.

Кроме того, Порошенко напомнил, что «Путин является человеком, который отдал приказ на ввод войск РФ во время незаконной аннексии Крыма. Это было публично — он обратился в Совет федерации запросив разрешение на применение вооруженных сил РФ за пределами международно признанных границ РФ. Это как явка с повинной».

Также президент отметил, что Путин затем в фильме о Крыме четко признал, что незаконно аннексировать Крым было его решением, и он координировал все действия по незаконному захвату украинского полуострова. Кроме того, недавно так называемый «премьер» правительства Крыма сказал, что он каждый свой шаг согласовывал с Путиным.

Напомним, что 12 февраля 2015 года состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе при участии президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина. По итогам переговоров был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию Минских договоренностей, достигнутых в сентябре 2014 года. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ на поддержку этих мер. Среди прочего, договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всего тяжелого вооружения с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников, проведение местных выборов на Донбассе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко заявил, что его главным соперником на выборах главы украинского государства является хозяин Кремля Владимир Путин.

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