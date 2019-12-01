Происшествия

ДТП с маршруткой под Одессой: восемь человек в больнице (фото)

В воскресенье, 1 декабря, под конец дня в поселке Александровка неподалеку от Одессы (по дороге на Черноморск) произошла крупная авария. Здесь столкнулись микроавтобус — маршрутное такси № 25, курсирующее между Одессой и Черноморском, и легковушка Hyundai Sonata, которая, по рассказам очевидцев, выехала на встречную полосу движения.

На дороге образовалась большая пробка. Автомобили направляли в объезд.

Как уточнили в полиции, в результате столкновения травмы различной степени тяжести получили. Они госпитализированы.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что женщина — водитель легковушки, следовавшей в сторону Одессы, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

Еще одна серьезная авария произошла сегодня на одном из крупнейших жилых массивов Одессы — Таировском.

«Водитель Mitsubishi Lanser, двигаясь по проспекту Академика Глушко, на перекрестке с улицей Ильфа и Петрова осуществлял разворот и не пропустил Citroen. От удара Citroen отбросило на тротуар, где он совершил наезд на женщину-пешехода. Она госпитализирована, на месте происшествия работает следователь», — сообщили в управлении патрульной полиции.

По словам очевидцев, при столкновении автомобилей пострадал также ребенок, находившийся в салоне одной из машин.

Как уточнили в главке Нацполиции, в результате столкновения пострадала 56-летняя прохожая, которая доставлена в больницу.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, вчера на дорогах Украины произошли две крупные аварии с пассажирскими автобусами: в Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами, а в Ровенской области на трассе Киев — Чоп спасатели ликвидировали пожар в пассажирском автобусе сообщением Харьков — Познань.

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