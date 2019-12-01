Происшествия

Исчез после угроз протоиерея: под Киевом пропал священник, участвовавший в АТО

В поселке Клавдиево Бородянского района Киевской области пропал без вести капеллан Сергей Струк, известный также как отец Сергий, который является священнослужителем ПЦУ.

Напомним, что в начале ноября в Сумской области во время соревнований по спортивному ориентированию пропал парень.

Известие об исчезновении сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В связи с пропажей человека по тревоге поднят личный состав полиции региона, возглавляет поисковую операцию руководитель полиций области Андрей Небытов.

Приметы разыскиваемого: мужчина 45-ти лет, спортивного телосложения, рост около 185 см, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза, усы и борода. На момент исчезновения, вероятно, был одет в темную куртку и камуфляжные штаны.

В то же время на сайте бывшей УПЦ КП говорится, что в ночь на 30 ноября исчез отец Сергий (Струк), военный капеллан, участник боевых действий, настоятель и председатель религиозной организации «Религиозная община Приход святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии».

«Киевская Патриархия обращается к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке, председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову, министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, председателю Национальной полиции Украины Игорю Клименко с просьбой безотлагательного реагирования на исчезновение человека», — говорится в сообщении.

При этом в церкви отмечают, что у пропавшего капеллана был конфликт с благочинным Бородянского района ПЦУ протоиереем Иваном Дзюбой, который неоднократно сопровождался угрозами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце ноября в Запорожье полицейские задержали иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального собора Илиодора (храм принадлежит Московскому патриархату), при получении посылки, в которой в большом количестве находились амфетамин и метанамин.

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