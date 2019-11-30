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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2002
Скульптор: Joan Coderch
Размер: 11×18 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Ей было всего 5 лет, когда врачи поставили диагноз «лейкоз». Приехавшая из столицу к ним в Полтаву известная в этой области медицины женщина-профессор откровенно (что в те далёкие советские 80-е годы было не принято) сказала родителям:
- Вашему ребёнку от силы осталось прожить два-три месяца… Не больше.
Сашенька прожила ещё шесть долгих лет. Мучительных и счастливых. Узнав о врачебном приговоре, отец, известный в Полтаве художник, поехал с доченькой в Киево-Печерскую Лавру. Молились истово. Перед каждой иконой, перед мощами святых и светлыми образами научающих. Именно после той поездки перед маленькой Сашенькой Путрей словно распахнулись двери во вселенную дивных видений.
Она и раньше рисовала. С утра до вечера. Все стены их небольшой двухкомнатной квартиры, все шторы и двери были ею изрисованы на высоту детского роста. А тут словно пришло новое дыхание — осознанное, осмысленно-взрослое, почти профессиональное. Она начала создавать рисунки, портреты и шаржи, писать стихи и разрабатывать… технологию освоения людьми Луны. А ещё она очень хотела помочь взрослым сделать асфальтовое покрытие дорог без малейших трещинок. А то ведь тогда были везде такие разбитые дороги… Правда, такими они у нас остаются и сейчас.
А ещё Саша странным образом вдруг полюбила далёкую Индию. Она изображала себя на фоне индийских пейзажей в традиционной для девушек той страны одежде. Иногда верхом на слоне. Когда родители спрашивали об этом слоне, она в деталях рассказывала о поездке на нем, хотя в своей земной жизни никогда вживую слона не встречала…
Последней и самой сильной её любовью стал индийский актёр Митхун Чакраборти, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Танцор диско». Саша вообще старалась не пропускать ни одного индийского фильма, появлявшегося на экранах полтавских кинотеатров. А картины с участием Митхуна могла смотреть по несколько раз.
Она много читала. Она внимательно изучала книги и художественные альбомы с репродукциями картин известных художников, из которых более всего выделяла работы Альбрехта Дюрера. За эти шесть лет безумно активного творчества Саша Путря создала 2279 работ, аккуратно собранных и сохранённых её родителями.
А потом она решила уйти. Устала. От этих капельниц, от боли, от квартиры на четвёртом этаже («кто придумал эти дома без лифтов?!»)… Папе, находившемуся рядом, прощаясь, сказала: «Прости меня… За всё…» И он в тот день написал в своём дневнике: «Прожила Сашенька 11 лет, 1 месяц и 21 день. Да святится имя твоё, доченька!»
Когда лет десять назад журналистка «ФАКТОВ» Аня Волкова написала материал ко дню Сашиного рождения (2 декабря), в нем был эпизод о возрождении Пушкаревской церкви в Полтаве. Благодаря настойчивости маленькой Саши Путри письмо с просьбой о реставрации было отправлено в Советский Фонд культуры. И деньги на ремонт храма выделили, и сам ремонт провели. И церковь возродили… И сейчас, периодически приходя во сне к своему любимому папке, Саша рассказывает о том, что ТАМ ей хорошо. И просит за неё не переживать…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью… А вам, друзья мои, хорошего дня.
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..