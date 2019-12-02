Спорт

Футболиста Риксена, умершего в сентябре, не похоронили до сих пор (видео)

Экс-футболист АЗ, «Зенита», «Рейнджерс» и сборной Нидерландов Фернандо Риксен (на фото с супругой и дочерью), умерший 18 сентября в 43 года после шести лет борьбы с неизлечимым заболеванием (боковым амиотрофическим склерозом), не похоронен до сих пор.

Об этом жена-россиянка игрока Вероника Риксен рассказала, отвечая на вопрос издания «Спорт-Экспресс» о похоронах Фернандо: «А его еще не похоронили. Была кремация. Это в России прах выдают на третий день. А в Шотландии — через 5--6 недель! Почему так долго — загадка. 5 ноября мне наконец позвонили, сказали, можно забирать урну. На следующей неделе полечу в Глазго, оттуда в Херлен, родной город Фернандо. Там и захороним».

Напомним, что о неизлечимой болезни футболиста стало известно в октябре 2013 года. Изначально врачи давали Риксену максимум 18 месяцев, но Фернандо прожил с недугом шесть лет. С 2013-го его болезнь прогрессировала настолько, что голландец перестал двигаться и потерял возможность говорить. Последние годы он общался с помощью речевого компьютера, который управлялся глазами.

В составе питерского «Зенита» Риксен стал чемпионом России (2007 год), а также обладателем Суперкубка страны (2008-й) и Кубка УЕФА (2007/2008). Футболист внесен в Зал славы шотландского «Рейнджерс», в составе которого Фернандо по два раза выиграл чемпионат и Кубок страны. Он очень любил свою дочь Изабеллу…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у экс-футболиста лондонского «Арсенала» Беника Афобе умерла двухлетняя дочь.

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