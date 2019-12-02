ЕБА приветствует позицию президента по недопущению ретроспективных изменений «зеленого» тарифа

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Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) приветствует намерение президента Владимира Зеленского не допустить ретроспективных изменений «зеленого» тарифа. Об этом говорится в сообщении на странице ЕБА в Facebook.

«ЕБА приветствует позицию президента по недопущению необдуманных шагов ретроспективных изменений регулирования поддержки производителей электрической энергии из альтернативных источников энергии. Надеемся, государство и в дальнейшем будет способствовать привлечению инвестиций в отрасль и будет способствовать дальнейшему развитию альтернативной энергетики Украины», — отмечается в сообщении.



В Ассоциации отметили, что они последовательно выступают против ретроспективного пересмотра «зеленого» тарифа.



Напомним, 27 ноября президент Украины Владимир Зеленский на украино-литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективных изменений «зеленого» тарифа не будет, и украинская власть не планирует предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.



Ранее Американская торговая палата обнародовала заявление, в котором подчеркнула, что правительство Украины должно найти взаимоприемлемый выход для решения проблем в секторе возобновляемой энергетики и предложить всем участникам рынка и инвесторам равные условия.

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