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Спорт

Украинка завоевала два “золота” на чемпионате Европы по шашкам (фото)

12:15 2 декабря 2019 18
Виктория Мотричко
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В израильском городе Нетания завершился чемпионат Европы по международным шашкам. На нем успешно выступила одесситка, международный гроссмейстер Виктория Мотричко. Она стала победительницей сразу двух турниров: блиц (контроль времени 5 мин + 3 сек/ход) и рапид (контроль времени 15 мин + 5 сек/ход).

В программе блиц одесситка в сумме набрала 15 очков, обогнав на 3 очка своих соперниц- Елену Чеснокову из Латвии и Матрену Ноговицыну из России, а в рапиде — 14 очков с отрывом в 2 очка от соперницы из Беларуси Ольги Федорович и в 3 очка — от Тануры Федоровой из России.

Из своих тридцати лет Виктория два десятилетия отдала шашкам. Уже в 12 лет она стала чемпионкой Украины среди 19-летних спортсменок.

— Да. Тогда у меня за плечами были два года занятий в Доме творчества Суворовского района Одессы под руководством моего любимого и бессменного наставника — Георгия Викторовича Подставкина, заслуженного тренера Украины, — рассказала «ФАКТАМ» Виктория Мотричко. — Хотя я никогда не думала, что буду заниматься таким «усидчивым» видом спорта, как шашки. В школе наравне с мальчишками играла в волейбол и бегала кроссы. Мечтала профессионально заниматься спортивно-бальными танцами. Но вышло иначе, о чем нисколько не сожалею.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о юном шахматисте из Черноморска Одесской области Евгении Штембуляке — он стал чемпионом мира в возрастной категории до 20 лет.

А украинскую прыгунью в высоту Ярославу Магучих признали лучшей легкоатлеткой Европы.

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