- 12:15 Украинка завоевала два “золота” на чемпионате Европы по шашкам
- 12:09 ЕБА приветствует позицию президента по недопущению ретроспективных изменений «зеленого» тарифа
- 12:07 В сети назвали имена снайперов "Альфы", погибших на Донбассе
- 12:06 "Могут отойти в сторонку": у Путина раскрыли детали грядущей встречи с Зеленским
- 12:00 Главарь "ДНР" Пушилин наносит удар по украинскому языку: что происходит в Донецке
- 11:56 «Золотой мяч»-2019: Marca назвала имя победителя
- 11:53 Киллеров, расстрелявших машину депутата Соболева, задержали
- 11:44 Зимний дебют с порывистым ветром: синоптик уточнила прогноз погоды на завтра
- 11:34 Стало известно, кому достались роскошные наряды Юлии Началовой
- 11:25 "Откуда такие замашки": вдоль маршрута движения Зеленского выстраивают нагцвардейцев
- 11:24 Гора мышц: Джошуа показал свою подготовку к реваншу с Руисом
- 11:16 В Киеве заметили эшелон с военной техникой: очевидец показал видео
Украинка завоевала два “золота” на чемпионате Европы по шашкам (фото)
В израильском городе Нетания завершился чемпионат Европы по международным шашкам. На нем успешно выступила одесситка, международный гроссмейстер Виктория Мотричко. Она стала победительницей сразу двух турниров: блиц (контроль времени 5 мин + 3 сек/ход) и рапид (контроль времени 15 мин + 5 сек/ход).
В программе блиц одесситка в сумме набрала 15 очков, обогнав на 3 очка своих соперниц- Елену Чеснокову из Латвии и Матрену Ноговицыну из России, а в рапиде — 14 очков с отрывом в 2 очка от соперницы из Беларуси Ольги Федорович и в 3 очка — от Тануры Федоровой из России.
Из своих тридцати лет Виктория два десятилетия отдала шашкам. Уже в 12 лет она стала чемпионкой Украины среди 19-летних спортсменок.
— Да. Тогда у меня за плечами были два года занятий в Доме творчества Суворовского района Одессы под руководством моего любимого и бессменного наставника — Георгия Викторовича Подставкина, заслуженного тренера Украины, — рассказала «ФАКТАМ» Виктория Мотричко. — Хотя я никогда не думала, что буду заниматься таким «усидчивым» видом спорта, как шашки. В школе наравне с мальчишками играла в волейбол и бегала кроссы. Мечтала профессионально заниматься спортивно-бальными танцами. Но вышло иначе, о чем нисколько не сожалею.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о юном шахматисте из Черноморска Одесской области Евгении Штембуляке — он стал чемпионом мира в возрастной категории до 20 лет.
А украинскую прыгунью в высоту Ярославу Магучих признали лучшей легкоатлеткой Европы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.