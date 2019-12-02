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На Amazon продавали новогодние украшения с изображением концлагеря Освенцим: разгорелся скандал (фото)

15:00 2 декабря 2019 153
Логотип Amazon
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Польский музей, созданный на месте бывшего концлагеря в Освенциме (Аушвиц-Биркенау), осудил продажу в интернет-магазине Amazon товаров с изображением печально известного лагеря смерти. Как сообщает издание New York Times, покупателям предлагались коврики для компьютерной мыши, открывалки для бутылок, а также елочные новогодние украшения с изображениями Освенцима. На изделиях были изображены бараки, ограждения из колючей проволоки, товарные вагонов, в которых привозили узников. Пост музея вызвал большой отклик в сети. Пользователи были крайне возмущены.

После вспыхнувшего скандала Amazon снял с продажи эти предметы, оскорбляющие память миллионов погибших в нацистских концлагерях. В интернет-магазине отметили, что в предпраздничный период, когда активно идет торговля, не всегда удается проверять все объявления на соответствие нормам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть возмутил американский интернет-магазин, продающий одежду и сумки с изображениями из «Освенцима».

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