Мир

Польский музей, созданный на месте бывшего концлагеря в Освенциме (Аушвиц-Биркенау), осудил продажу в интернет-магазине Amazon товаров с изображением печально известного лагеря смерти. Как сообщает издание New York Times, покупателям предлагались коврики для компьютерной мыши, открывалки для бутылок, а также елочные новогодние украшения с изображениями Освенцима. На изделиях были изображены бараки, ограждения из колючей проволоки, товарные вагонов, в которых привозили узников. Пост музея вызвал большой отклик в сети. Пользователи были крайне возмущены.

Selling «Christmas ornaments» with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019

После вспыхнувшего скандала Amazon снял с продажи эти предметы, оскорбляющие память миллионов погибших в нацистских концлагерях. В интернет-магазине отметили, что в предпраздничный период, когда активно идет торговля, не всегда удается проверять все объявления на соответствие нормам.

Sadly, it is not over yet @amazon. The "Massacre Auschwitcz (!) Birkenau Jewish Death" mousepad is another disturbing online product. We are not sure if @yadvashem would like the "Christmas ornament" with a freight car used for deporting Jews for extermination either. https://t.co/qDEEzqzwSU pic.twitter.com/wXExhFZPmV — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть возмутил американский интернет-магазин, продающий одежду и сумки с изображениями из «Освенцима».

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