Криштиану Роналду снова проигнорировал вручение «Золотого мяча» (видео)

Спорт

Пятикратный обладатель «Золотого мяча», нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, зная, что награда достанется не ему, 2 декабря на церемонии вручения престижной футбольной награды в Париже не появится. Как и в прошлом году.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ «ЗОЛОТОГО МЯЧА»

Как сообщает Get French Football News, вместо этого португалец посетит футбольный гала-вечер в Милане, где ему вручат одну из наград.

А вот один из главных претендентов на «Золотой мяч» аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси уже прилетел в Париж на клубном самолете вместе с женой Антонеллой и сыновьями Тьяго и Матео.

Напомним, что в прошлом году награда досталась хорватскому полузащитнику мадридского «Реала» Луке Модричу. А до этого на протяжении 10 лет «Золотой мяч» получали только Месси и Роналду.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что издание Marca назвало имя обладателя «Золотого мяча"-2019.

Фото Getty Images

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