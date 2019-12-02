Происшествия

Прибыльная реконструкция: на ремонте аэропорта в Одессе чиновники "наварили" 11 миллионов (фото)

Сотрудники СБУ разоблачили коррупционную схему присвоения более 11 млн гривен коммунального предприятия «Международный аэропорт «Одесса» во время выполнения ремонтных работ на территории объекта.

Как сообщили в региональном управлении СБУ, оперативники спецслужбы установили, что должностные лица в сговоре с подконтрольным им генподрядчиком работ перечисляли деньги фиктивным коммерческим структурам. Эти фирмы были оформлены в качестве субподрядчиков, с ними подписывались акты приема-передачи работ и услуг, которые фактически выполнены не были.

«Таким образом, злоумышленники присвоили свыше 11 млн гривен на работах с общим бюджетом в 38,2 млн гривен. По заключению профильных экспертов, некачественно выполненные работы могли представлять угрозу жизни и здоровью пассажиров аэропорта», — сообщили в спецслужбе. Акцентируется, что благодаря вмешательству главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ этот риск исключен.

Во время санкционированных обысков на территории авиапредприятия и в офисных помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли печати, документацию и электронные носители, содержащие информацию о проведенных незаконных финансово-хозяйственных операциях.

Кроме того, руководителю коммерческой структуры генподрядчика объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников, причастных к сделке, осуществлялись сотрудниками СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

Между тем Счетная палата Украины провела аудит строительства международного аэропорта «Одесса» (вероятно, речь идет о возведении нового терминала) и выявила многочисленные нарушения, в частности, относительно использования бюджетных средств, сообщает орган финансово-бюджетного контроля.

Как оказалось, бюджетные затраты на работы за период 2017—2018 годы и первое полугодие текущего года увеличились на 41,1 процента: с запланированных 1 700 млн до 2900 млн гривен.

«Аудиторы Счетной палаты отмечают, что такое увеличение в 2019 году стоимости проекта в 1,7 раза создает риски расточительного (нерационального) использования средств государственного бюджета в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Аудиторы пришли к выводу, что есть основания утверждать о неэффективности принятия управленческих решений министерством инфраструктуры, которое является уполномоченным органом управления дирекции по строительству международного аэропорта «Одесса».

Отмечается, что предоставленные финансовые планы по проведению строительных работ и отчеты об их выполнении несопоставимы. Однако Мининфраструктуры согласовало и принимало такие документы без замечаний. Финансирование проекта осуществляло Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины. Согласно выводам Счетной палаты, агентство не осуществляло надлежащий контроль над законностью использования финансов, выделенных на проектирование, реконструкцию и строительство.

Любопытно, что одним из кураторов конкретного инфраструктурного проекта, который реализовывался в Одесском аэропорту, была Александра Клитина. Та самая замминистра инфраструктуры (теперь уже экс), которая недавно оказалась в центре кассетного скандала с участием депутатов от «Слуги народа».

В 2017 году Александра Клитина, тогдашний руководитель группы поддержки реформ Мининфраструктуры, заверяла журналистов, что «этот проект находится под контролем офиса ООН», и так комментировала журналистам ситуацию в аэропорту «Одесса»:

«Для нас это очень важный проект (проект реконструкции взлетно-посадочной полосы, на который выделялось 65 миллионов евро. — Авт.). Мы хотим использовать деньги как можно более эффективно. И вместо того, чтобы строить новую полосу, мы хотим реконструировать ту, что есть сейчас».

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