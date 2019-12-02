На Донбассе пьяные подростки ради развлечения жестоко избили "на камеру" двоих мужчин

Происшествия

В Донецкой области жители Добропольского района пострадали от пьяных подростков. В погоне за популярностью среди сверстников молодая компания ворвалась в квартиру к пожилым мужчинам (54 и 58 лет), избила хозяев, разгромила жилье. Весь этот процесс подростки фиксировали на видео.

Инцидент в селе Белецкое случился в субботу, 30 ноября. Полицию к дому вызвали соседи. Сначала «на горячем» были задержаны подростки 14 и 15 лет, избивавшие хозяев дома. Затем на следующий день были вычислены и взяты под стражу еще двое малолетних хулиганов.

Видеозапись хулиганской выходки и применения силы станет важным доказательством по делу. Подросткам грозит от трех до семи лет лишения свободы за особо злостное хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса).

Напомним, ранее в Николаеве группа подростков зверски убила прохожего, чтобы завладеть его мобильным телефоном, а в Киеве жертвой агрессивных юнцов стал охранник супермаркета.

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