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На Донбассе пьяные подростки ради развлечения жестоко избили "на камеру" двоих мужчин
В Донецкой области жители Добропольского района пострадали от пьяных подростков. В погоне за популярностью среди сверстников молодая компания ворвалась в квартиру к пожилым мужчинам (54 и 58 лет), избила хозяев, разгромила жилье. Весь этот процесс подростки фиксировали на видео.
Инцидент в селе Белецкое случился в субботу, 30 ноября. Полицию к дому вызвали соседи. Сначала «на горячем» были задержаны подростки 14 и 15 лет, избивавшие хозяев дома. Затем на следующий день были вычислены и взяты под стражу еще двое малолетних хулиганов.
Видеозапись хулиганской выходки и применения силы станет важным доказательством по делу. Подросткам грозит от трех до семи лет лишения свободы за особо злостное хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса).
Напомним, ранее в Николаеве группа подростков зверски убила прохожего, чтобы завладеть его мобильным телефоном, а в Киеве жертвой агрессивных юнцов стал охранник супермаркета.
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