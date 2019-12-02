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Стиль жизни

Сочно и быстро: рецепт нежнейшего филе индейки от популярного телеведущего

20:52 2 декабря 2019 52
Алексей Суханов
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Известный телеведущий, кулинарный эксперт канала «Украина» Алексей Суханов признается, что его любимое мясо — нежнейшее филе индейки, запеченное с апельсином и специями. Рецепт ему достался от бабушки, которая называла это блюдо «Ароматное удовольствие». Ранее Алексей Суханов поделился с «ФАКТАМИ» рецептом вкуснейшей икры из баклажанов. А легкими рецептами блюд для ужина поделился с читателями известный кулинар Сальваторе де Виво.

Конечно, в советское время, мясо индейки — было в большом дефиците, — рассказал «ФАКТАМ» ведущий проекта «Говорить Україна». — Поэтому бабушка доставала его, как говорилось, по блату и готовила обычно под Новый год. С тех пор для меня начало новогодних праздников всегда ассоциируется с блюдами из индейки. На самом деле их огромное множество. Можно запекать птицу целиком, делать из мякоти котлеты, тушить, варить суп. Но мой фаворит неизменен вот уже много лет. Это «Ароматное удовольствие» — грудка индейки, запеченная в духовке. Я люблю это блюдо еще и потому, что оно достаточно просто и быстро готовится. В качестве гарнира отлично подойдет пюре с сельдереем и белым хреном или просто печеная картошка.

Ингредиенты:

Филе индейки — 1 килограмм.

Соль, 2 зубчика чеснока, ложка карри, веточка розмарина, два кружочка апельсина.

Способ приготовления:

Мясо промыть, просушить. Сделать проколы в нескольких местах и вложить туда зубчики чеснока. Посолить, обмазать специями. Оставить мариноваться на несколько часов. Духовку поставить на 180 градусов. Мясо положить в рукав вместе с ломтиками апельсина. Запекать в течении часа. Дать индейке «отдохнуть» пять минут и подавать к столу. Уверяю, это будет настоящее ароматное удовольствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в съемках рождественского кулинарного шоу.

А в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» мишленовский повар Клод Легра рассказал о модной бистрономической кухне, а также поделился рецептами своих коронных блюд.

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