Полиция завела дело на президента Национальной академии аграрных наук и проводит обыски

Происшествия

В Национальной академии аграрных наук проходят обыски, а президента НААН заподозрили в применении силы к работнику исполнительной службы.

По версии следствия, инцидент с госисполнителем случился в октябре 2019 года. Якобы представитель исполнительной службы пришел в НААН, чтобы вручить постановление и проверить, как учреждение выполняет решения суда. Свою работу госисполнитель довести до конца не смог: его силой вытолкали из кабинета президента Нацакадемии и не дали вручить важные документы.

Сейчас президент Нацакадемии аграрных наук подозревается в попытке помешать законной деятельности работника исполнительной службы (ч. 2 ст. 343 Уголовного кодекса Украины).

Обыск в академии проводят следователи Главного следственного управления Нацполиции. Полицейских интересуют видео и другие документы, имеющие отношение к делу.

Напомним, ранее Генпрокуратура зафиксировала случаи посягательств на земли Академии аграрных наук, а НАБУ расследовало дело о крупной взятке, якобы предназначавшейся для руководства НААН.

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