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"Воевал три года. Это страшно долгий срок": комбат УДА рассказал подробности о подозреваемом в покушении на Соболева (фото)
Один из задержанных по делу о стрельбе в центре Киева, когда был убит трехлетний ребенок, это бывший боец батальона «Аратта» «Украинской добровольческой армии» Андрей Лаврега (на фото). Он был хорошим бойцом, но после возвращения с фронта мог примкнуть к криминальному миру. Об этом рассказал комбат «УДА» Андрей Гергерт («Червень»).
Комбат подтвердил, что Лаврега был ранен на фронте, был награжден высокими государственными наградами, в том числе в 2018 году получил орден «За мужество» III степени, а в своем подразделении считался одним из самых смелых бойцов.
«Он из Черкасской области. Воевал в течение трех лет. Это просто страшно долгий срок… Он был снайпером… Очень молодой. Он пришел на войну добровольцем, когда ему было всего 17 лет. Ушел из подразделения и вернулся домой около семи месяцев назад со словами: „Больше не могу, я наелся. Не знаю, что буду дальше делать“. После этого не поднимал трубку. Мы волновались за него. Контакта с ним не было», — рассказал комбат в комментарии ГОРДОН.
«Судя по всему, война из него не вышла. Возможно, попал в какую-то банду. И это страшная трагедия», — отметил «Червень».
Что касается второго задержанного по делу, то Евгений Семенов также в свое время был бойцом 8-го батальона «Аратта». Родом боец из Одесской области, в 2018 году сообщил в соцсетях, что вступил в ряды «УДА».
Напомним, 1 декабря в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской был обстрелян автомобиль Range Rover. Полиция считает, что целью стрелявших был депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, но пуля смертельно ранила находившегося в автомобиле трехлетнего сына депутата.
Фото Михаил Соколов/Facebook, obozrevatel.com
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