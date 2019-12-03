Мир

Разделись догола и облились кровью: в Барселоне активисты провели акцию в защиту животных (видео)

В мире все больше и больше людей задумываются о защите прав животных. Помимо запрета на использование друзей наших меньших в цирке активисты требуют также прекратить применять натуральный мех в индустрии моды.

Одна из таких акций прошла на днях в столице Каталонии Барселоне, пишет The Sun.

В частности, 70 членов некоммерческой организации Anima Naturalis, которая защищает права животных, разделись догола на площади Каталунья, облили себя искусственной кровью и легли на землю.

В руках одной из активисток был плакат с надписью: «Сколько жизней нужно отнять ради одного пальто?».

Борцы за права животных отметили, что они хотят востребовать от властей страны запретить продажу изделий из натурального меха.

Как известно, от натурального меха уже отказались известные мировые бренды — Versace, Prada, Michael Kors, Burberry, Gucci и другие.

Кроме того, отказываются от меха также известные политики и знаменитости. Напомним, ранее королева Великобритании Елизавета II выступила с заявлением, что отныне не будет одевать такую одежду.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сейчас многие дизайнеры перестали использовать натуральный мех. Поэтому норковые шубы украинским модницам пока что лучше отложить до лучших времен.

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