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«Цирк — иллюзия любви»: экоактивисты взяли в осаду Одесский цирк из-за гастролеров с животными (видео)
В воскресенье, 24 ноября, в центре Одессы, у здания государственного цирка по улице Коблевской, 25/1, проходит протестная акция против эксплуатации животных во время цирковых представлений.
Возле центрального входа собрались более ста человек, в руках у многих плакаты «Права животных — права людей», «Цирк — иллюзия любви», «Вместе с мехом вам передаются страдания животных», «Цирк: жестокость к животным, ложь зрителям, сокрытие преступлений»
Экоактивисты выступают с требованием выполнить решение Одесского окружного административного суда, который еще 17 сентября запретил цирку показывать программы с использованием животных, пока в учреждении не создадут надлежащих условий для их содержания.
«Цирк не выполняет закон. Животные здесь находятся в ужасных условиях. Сам цирк не имеет своих зверей, но приглашает труппы с дикими и краснокнижными животными. Они содержатся в тесных, узких, вонючих клетках без нормального питания и доступа к природе», — заявила организатор акции Юлия Игнатенко.
Как заявила лидер инициативной группы по защите прав животных Елена Марченко, они неоднократно обращались во всевозможные инстанции, требуя обратить внимание и отреагировать на «пытки животных в цирке».
Она уточнила, что ранее зоозащитники обратились в суд в связи с тем, что руководство цирка неоднократно игнорировало предписания Одесской экологической инспекции о запрете эксплуатации зверей из-за отсутствия необходимых условий. В частности, соответствующих вольеров.
«Сейчас цирк, игнорируя судебное решение, пригласил труппу с дикими животными. В том числе с краснокнижным бурым медведем, что является очередным нарушением законодательства Украины», — подчеркнула Марченко.
Она акцентировала, что не исключает возможности принудительного исполнения судебного решения и, как следствие, уголовной ответственности.
Зоозащитники отметили, что готовы помочь пристроить диких животных как в украинские, так и европейские реабилитационные центры. Двух медведей, по словам активистов, уже отправили в реабилитационный центр в Румынию.
Представители администрации цирка не вышли к участникам акции. Активисты заявили, что, если цирк не отреагирует на пикет, они будут выходить постоянно — до тех пор, пока «циркачи не прекратят экзекуции над животными». При этом зрителей в цирк пропускали беспрепятственно, представление там началось вовремя.
Участники протеста вызвали полицию и передали им заявление с описанием нарушений со стороны цирка и перечислением фактов неисполнения судебного решения. Они также собрали подписи под обращением к министру культуры с требованием вмешаться в ситуацию.
Напомним, ранее министр культуры Владимир Бородянский заявил, что в Украине следует запретить цирковые представления с участием животных.
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