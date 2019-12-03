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Снегопады и сильный ветер: синоптики предупредили о погоде в ближайшие дни
3 декабря Украину накроют снегопады. Осадки ожидаются в центральной и восточной части страны. На юге синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом. В Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях за сутки выпадет от трех до десяти сантиметров снежного покрова.
На автодорогах к снегопаду добавится опасность гололедицы и сильного порывистого ветра. В южных, восточных и западных областях ожидаются порывы до 20 м/с.
4 декабря морозы сохранятся. Оттепель ожидается лишь с 5 декабря, а в среду в большинстве областей от 4° мороза ночью до 1° тепла днем. В южной части страны ночью до -3°, днем до 3° тепла. Осадки возможны лишь в отдельных районах западных областей.
Каких сюрпризов ждать от погоды в декабре — в статье «ФАКТОВ» «Холод и снег: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни». Синоптики также составили ориентировочный прогноз погоды на Новый год и Рождество.
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