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Происшествия

С ножом бросается на людей: в Киеве заметили неадеквата (фото)

7:31 3 декабря 2019 94
хулиган
Инф. «ФАКТОВ»

В Соломенском районе Киева возле корпусов Национального технического университета «КПИ» был замечен мужчина с ножом. Гражданин вел себя крайне неадекватно, бросался на людей, пытался пырнуть прохожих острым лезвием.

«В 21.20 на Полевой (район КПИ) возле моего дома в переулке, где нет освещения, я его встретила, он бежал за мной с ножом, до меня бежал за мужчиной, но споткнулся и упал», — рассказала в Facebook жительница Киева Анюта Атаманюк. Как оказалось, днем ранее мужчину-неадеквата уже увозили полицейские, но, по всей видимости, не нашлось оснований держать хулигана за решеткой.

Жители микрорайона намерены написать заявление в полицию и добиться, чтобы неадекват больше не смог разгуливать по улицам.

хулиган

Напомним, похожих хулиганов с ножом, бросающихся на людей, видели и в других районах Киева. Так, в Подольском районе неадекват бросался на людей с ножом, но дебошира все равно смогли обезвредить. А в районе железнодорожного вокзала в Соломенском районе нож использовался как аргумент в споре между водителями.

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