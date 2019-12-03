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С ножом бросается на людей: в Киеве заметили неадеквата (фото)
В Соломенском районе Киева возле корпусов Национального технического университета «КПИ» был замечен мужчина с ножом. Гражданин вел себя крайне неадекватно, бросался на людей, пытался пырнуть прохожих острым лезвием.
«В 21.20 на Полевой (район КПИ) возле моего дома в переулке, где нет освещения, я его встретила, он бежал за мной с ножом, до меня бежал за мужчиной, но споткнулся и упал», — рассказала в Facebook жительница Киева Анюта Атаманюк. Как оказалось, днем ранее мужчину-неадеквата уже увозили полицейские, но, по всей видимости, не нашлось оснований держать хулигана за решеткой.
Жители микрорайона намерены написать заявление в полицию и добиться, чтобы неадекват больше не смог разгуливать по улицам.
Напомним, похожих хулиганов с ножом, бросающихся на людей, видели и в других районах Киева. Так, в Подольском районе неадекват бросался на людей с ножом, но дебошира все равно смогли обезвредить. А в районе железнодорожного вокзала в Соломенском районе нож использовался как аргумент в споре между водителями.
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