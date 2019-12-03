Дерзкий и бесстрашный: в сети рассказали о заслугах подозреваемого в убийстве сына Соболева

Происшествия

Бывший боец-доброволец Андрей Лаврега («Тихий»), задержанный как подозреваемый в покушении на убийство бизнесмена Вячеслава Соболева, в своем подразделении считался очень эффективным снайпером и свой орден получил вполне заслуженно. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов в Facebook.

«Стал кавалером ордена „За мужество“ 3-й степени в 19 лет за экстраординарные боевые заслуги. Он был снайпером в батальоне „Аратта“ Украинской добровольческой армии, и его отличала не стрельба на сверхдальние дистанции, а особая дерзость и бесстрашие, которая есть у молодых бойцов, склонность к риску. Он часто выходил на задачи в серую зону и даже пробирался в тыл российских позиций… Получил орден Лаврега заслуженно — снайперов с такой коллекцией точных выстрелов у нас немного», — подчеркнул Бутусов.

Знавшие «Тихого» по добровольческому батальону «Аратта» сомневаются, что он действительно мог совершить то, в чем подозревается. «Трудно поверить, что это была его личная инициатива, и что это мог быть просто коммерческий вопрос. И честно говоря, трудно поверить, что именно он нажал на спуск», — добавил журналист.

Напомним, ранее комбат «Украинской добровольческой армии» Андрей Гергерт рассказал, что знал бойца Лаврегу — в своем подразделении он считался самым смелым. Комбат рассказал, что «Тихий» после возвращения с фронта оборвал контакты с побратимами и чем он жил в последнее время — не известно.

1 декабря в центре Киева был расстрелян Range Rover, принадлежавший бизнесмену и депутату Киевской облсовета Соболеву. Водитель остался жив, а находившийся в салоне трехлетний сын бизнесмена был смертельно ранен. Задержаны двое подозреваемых — бывшие добровольцы батальона «Аратта».

Фото newsonline.in.ua

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