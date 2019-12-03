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Вятрович стал народным депутатом
Бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович официально стал народным депутатом, зачитав депутатскую присягу с трибуны Верховной Рады.
Вятрович пришел в Раду по списку партии «Европейская солидарность», заменив покинувшую парламент Ирину Луценко. Несмотря на то, что ЦИК дал согласие на такую «рокировку» еще 14 ноября, в парламенте заблокировали принятие присяги Вятровичем. Сначала говорилось об отсутствии необходимых документов, затем стало известно, что избрание Вятровича нардепом оспорили в суде.
Теперь последние преграды на пути депутата были устранены. «Моя присяга стала возможной, потому что когда-то и сегодня придерживались своей те, кто присягал с оружием в руках. Слава Украине!» — прокомментировал Вятрович решение парламента.
Напомним, Рада должна 3 декабря лишить мандатов двух депутатов от «Слуги народа» и объявить о пришедших на замену парламентариях.
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