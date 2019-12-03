Происшествия

Потерпевший катастрофу у берегов Одессы и «обосновавшийся» на городском пляже «Дельфин» танкер Delfi обещают снять с мели до конца года. Об этом сообщил в понедельник, 2 декабря, в ходе заседания депутатской комиссии Одесского горсовета по ЖКХ и. о. руководителя Одесского филиала Администрации морских портов Украины Денис Карпов. Он сказал, что получено письмо, в котором указывается, что владельцем является зарегистрированная в Харькове фирма «Фактор групп Лимитед», которая принадлежит Шамсаддину Али Оглы Джавадову. Владелец Delfi обещает, что снимет судно с мели за собственные средства.

В связи с аварией судна Delfi, происшедшей 22 ноября в Одесском заливе, Министерство инфраструктуры создало комиссию по расследованию данного ЧП.

«В настоящее время продолжается сбор информации, сведений и материалов, проводятся другие мероприятия для установления всех обстоятельств и причин возникновения аварии», — сообщили в министерстве. В соответствии с приказом определен конечный срок работы комиссии — 13 декабря 2019 года.

Отмечается, что 300 метров бонов повышенной плавучести закреплены на якорях и окружают судно, которое находится у берегов Одессы, рядом с популярным пляжем «Дельфин». Заграждение позволит предупредить возможное распространение нефтепродуктов с аварийного танкера при разгерметизации отдельных элементов его топливной системы или специальных емкостей или если судно получит дополнительные повреждения.

Также выяснилось, что на «подозрительное судно» (Delfi) пограничники обратили внимание еще 16 ноября, когда оно находилось вблизи от территориальных вод Украины. На борт высадилась смотровая группа, которая обнаружила существенные нарушения в судовой документации. Правда, нелегальных (контрабандных) нефтепродуктов, о которых так много писали СМИ, тогда в танках теплохода не оказалось.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по мнению экологов, «эвакуировать» танкер необходимо как можно раньше. Они предупреждают, что если это не будет сделано в ближайшие две недели, то есть до наступления серьезных холодов и ухудшения метеоусловий, то «открывается абсолютно четкая перспектива: танкер пролежит до глубокой весны, с каждым днем все больше прирастая „брюхом“ к грунту». В этом плане вспоминают аналогичную ситуацию c буксиром «Параллель», который ровно год назад, в ноябре 2019-го, потерпел бедствие неподалеку от морского торгового порта Южный и так же «нашел пристанище» у пирса пляжа «Дельфин».



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter