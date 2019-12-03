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Перед Зеленским Путин встретится с Лукашенко: названа дата
Перед встречей Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря запланированы переговоры лидеров России и Беларуси. Путин и Александр Лукашенко собираются встретиться в Сочи 7 декабря, чтобы обсудить газовые вопросы и грядущую интеграцию Беларуси и России.
Разговоры о воскрешении проекта союзного государства Беларуси и России ведутся уже больше года. Кроме бравурных речей о плюсах такого слияния, звучали и замечания, что в объединении нет необходимости. К политической конкретике стороны перешли 1 декабря, когда было объявлено, что на финальном этапе должно появиться единое правительство Беларуси и России и такой же единый парламент.
Параллельно с политическими моментами две страны улаживают вопрос об общем рынке нефти, газа и электоэнергии. Беларусь настаивает, что на ее территории цены на энергоносители не должны быть выше, чем в РФ. Все эти переговоры стороны называют «составлением дорожной карты интеграции».
Пока что «дорожная карта» предусматривает, что 1 июня 2020 года между Беларусью и Россией не будет роуминга, с 1 апреля 2021 года должен появиться единый Налоговый кодекс, а после этого — общее руководство таможни.
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