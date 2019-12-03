Пенсии и социальные выплаты будут начислять по-новому: что важно знать

Деньги

С 1 декабря Пенсионный фонд Украины проводит перерасчет пенсий в связи с изменением прожиточного минимума. После перерасчета увеличились минимальные и максимальные размеры пенсионных выплат, надбавки за сверхнормативный стаж для неработающих пенсионеров, установлены повышения к пенсиям и доплаты, предусмотренные законодательством, в частности, для лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий, участников войны, членов семей погибших военнослужащих и так далее. Были повышены и многие другие социальные выплаты. Однако, похоже, вскоре механизм начисления и изменения соцпомощи и пенсий кардинально изменится, и не факт, что в лучшую сторону. Правительство решило отказаться при их расчете от такого понятия, как «прожиточный минимум».

«В бюджете нет денег для индексации соцвыплат и пенсий в соответствии с реальным прожиточным минимумом»

Кабинет министров Украины согласился с предложением Министерства социальной политики и принял решение «отвязать» пенсии от прожиточного минимума. При этом выплаты будут привязаны к некоей «базовой величине», которая ежегодно будет определяться Кабмином.

Об этом идет речь в протоколе решения правительства, которое поручило Минсоцполитики разработать новый законопроект о пенсиях в Украине. В свою очередь, в министерстве заявили, что такой проект, но касающийся социальных выплат, ими уже разработан. В нем, опять-таки, говорится, что, «отвязав» надбавки от прожиточного минимума, его могут привязать к некой базовой величине, которая будет определяться от «другого показателя». Но какого именно, пока не ясно.

Ранее глава Министерства социальной политики Украины Юлия Соколовская заявляла, что в общей сложности планируется «отвязать» от прожиточного минимума свыше 150 видов соцвыплат и финансовых показателей. А теперь к соцвыплатам хотят добавить и пенсии.

«Прожиточный минимум, который устанавливает власть, уже давно не соответствует реальности, — сообщил „ФАКТАМ“ независимый эксперт кандидат экономических наук Александр Хмелевский. — Прожить на 2000 гривен в месяц невозможно. По оценкам экспертов, реальный прожиточный минимум составляет 5−7 тысяч гривен. В ноябре 2019-го Окружной административный суд Киева признал противоправными действия правительства по установлению прожиточного минимума и обязал его пересмотреть этот показатель в соответствии с результатами научной экспертизы. Очевидно, что экспертиза признает гораздо больший прожиточный минимум, чем нынешний. Однако средств в бюджете для индексации социальных выплат и пенсий в соответствии с реальным прожиточным минимумом нет. Поэтому власть и стремится „отвязать“ соцвыплаты и пенсии от минимума».

«Стратегической целью правительства является тотальное уничтожение солидарной пенсионной системы»

С такой точкой зрения во многом соглашаются и другие эксперты.

«Прожиточный минимум в Украине, в смысле физического выживания, условная величина, — рассказал «ФАКТАМ» ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Андрей Мартынов. - Он никогда не дотягивал до реального масштаба цен на товары и услуги. Действующее правительство пытается «скинуть» с госбюджета большинство социальных гарантий. Это не удивляет, поскольку каждая четвертая гривня бюджета 2020 года пойдет на обслуживание внешних долгов. Из страны выехало несколько миллионов людей трудоспособного возраста, которые работают на пенсионные фонды других стран. Поэтому не происходит ни роста экономики, ни наполнения финансовыми ресурсами социальных фондов.

Кроме того, важен субъективный момент. Ультралиберальная рыночная идеология действующего правительства не предусматривает сохранения Украины, по Конституции, как «социального государства». Социальная ответственность государства рассматривается как негативный фактор для либерализации экономики", — отметил Мартынов.

Но простых граждан в первую очередь волнует, к каким последствиям приведет такое решение правительства и не уменьшатся ли размеры пенсий и соцвыплат?

По мнению Александра Хмелевского, пенсии и соцвыплаты не уменьшатся. Но такое решение правительства позволит не проводить их индексацию в соответствии с изменяющимся прожиточным минимумом. В результате со временем пенсии и соцвыплаты окажутся значительно ниже прожиточного минимума.

«Эпоха бедности», вопреки обещаниям, не закончится, — считает Андрей Мартынов. — Возникает подозрение, что стратегической целью правительства является тотальное уничтожение солидарной пенсионной системы, худо-бедно обеспечивавшей нищенский уровень жизни двух третей украинских пенсионеров. Такие антисоциальные усилия радикально сократят уровень потребления даже товаров первой необходимости. Соответственно, прогнозы символического роста экономики в следующем году будут достигнуты за счет инфляции и манипуляций с валютным курсом".

Кроме того, пока не ясно, по каким критериям Кабмин может установить «базовую величину», от которой будут зависеть пенсии и соцвыплаты. Александр Хмелевский предполагает, что за основу могут быть взяты нынешние пенсии и соцвыплаты, которые будут корректировать на индекс инфляции. В свою очередь Андрей Мартынов считает, что «базовую величину» можно установить только «с потолка», так как пока нет ни теоретических, ни практических разработок для точного обоснования этого показателя.

«В Германии „прожиточный минимум“ существует для определения наименьшего уровня соцвыплат»

Любопытно, а как социальные выплаты и пенсии рассчитываются в развитых странах, существует ли там такой показатель, как прожиточный минимум и используется ли он при расчетах?

«В большинстве развитых стран Евросоюза много десятилетий работает многоуровневая система пенсионного обеспечения, — рассказал Андрей Мартынов. — Например, в Германии это государственное пенсионное страхование, частные пенсионные фонды и страховые компании. Но все это работает в развитой рыночной экономике. Такой показатель, как прожиточный минимум, существует для определения наименьшего уровня соцвыплат, в частности пособия по безработице. Но от правительственного волюнтаризма зависит только гарантированная государством минимальная пенсия.

В Швейцарии на референдуме летом 2019 года отказались от введения «гарантированного минимума социальных выплат» для всех совершеннолетних граждан страны, поскольку большинство посчитало, что не заработанные деньги развращают трудовую мораль. А в Украине пенсионеров пытаются лишить честно заработанных пенсий",— считает Мартынов.

«Если речь идет о европейских странах, то там размер пенсии зависит от платежей, которые вносит работник во время своей трудовой деятельности в Фонд социального страхования, — уточнил Александр Хмелевский. - Если этих средств недостаточно либо они вообще не уплачивались, то, как правило, назначается социальная пенсия. Тем не менее она может быть ниже прожиточного минимума, как, например, в Польше или Греции. В других странах, в частности в Германии, минимальные пенсии и социальные выплаты выплачиваются на уровне прожиточного минимума. Кроме того, государство оплачивает медицинскую страховку и коммунальные услуги таким людям».

Стоит напомнить, что правительственные нововведения касаются не только социальной сферы, но также рынка газа и жилищно-коммунальных услуг. В частности, Кабмин решил изменить правила формирования тарифов на газ для населения, предлагая ввести так называемую страховую цену на голубое топливо.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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