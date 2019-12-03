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Ученым удалось заставить биться мертвое сердце: удивительное видео
Ученые Дюкского университета в городе Дарем (американский штат Северная Каролина) первыми в США сумели заставить биться мертвое сердце. Орган был взят у мертвого донора, кровообращение в теле которого уже прекратилось. Сердце удалось «запустить в работу» с помощью революционной технологии, наполняющей его кровью, электролитами и кислородом.
Удивительным видео, в котором бьется оживленное врачами сердце трупа, поделился в Twitter хирург Джейкоб Найалл Шредер.
Позже это сердце было успешно пересажено нуждающемуся в нем реципиенту. Новая методика дает надежду множеству людей, ожидающих трансплантации сердца. Хотя пересадка этого органа — относительно распространенная процедура, обычно решающее значение играет время между смертью донора и проведением операции, которая должна быть сделана в кратчайшие сроки. С новой методикой этот отрезок времени может быть существенно продлен.
Как сообщает New York Post, подобная пересадка «мертвого сердца» была впервые проведена в Великобритании в 2015 году. В США ее смогли освоить только сейчас.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Китае врачи сумели спасти 10-летнюю девочку, у которой шесть дней не билось сердце.
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