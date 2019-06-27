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Врачи спасли 10-летнюю девочку, у которой шесть дней не билось сердце

В китайском городе Шанхай врачам удалось спасти 10-летнюю девочку, у которой шесть дней не билось сердце. Как сообщает Asia One, ребенок попал в больницу с ощущением стеснения груди, затрудненным дыханием и рвотой. Выяснилось, что у девочки развилась самая опасная форма кардита — воспалительного поражения сердца.

Маленькой пациентке провели экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — экстренное насыщение крови кислородом. Оборудование, используемое для ЭКМО, шесть дней обеспечивало поддержку жизни ребенка, чье сердце не билось. Докторам никак не удавалось запустить орган. Состояние девочки ухудшалось. Жизнь ей могла спасти только пересадка сердца.

Медикам удалось найти донора в городе Тянцзинь. Пяти хирургам пришлось поехать туда, чтобы извлечь сердце, а затем вернуться обратно в Шанхай. Для успешной трансплантации требовалось, чтобы этот процесс занял не более шести часов.

В ходе двухчасовой операции пациентка получила новое сердце. Сейчас она находится в стабильном состоянии и постепенно восстанавливается.

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