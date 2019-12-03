Происшествия

Оказался в кювете на боку: на оккупированном Донбассе перевернулся автомобиль ОБСЕ (фото)

Во вторник, 3 декабря, в оккупированной Макеевке перевернулся бронированный автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщили сразу несколько пабликов в Telegram. ДТП произошло в районе Чайкиноского кольца — по пути следования к Донецку. Похоже, что инцидент был спровоцирован сложными погодными условиями — автомобиль съехал в кювет и завалился на бок после того, как миновал железнодорожный переезд, который припорошило первым снегом. Пострадавших нет.

Ранее транспорт ОБСЕ уже попадал в ДТП на оккупированных территориях: в 2015 году в Луганске автомобиль ОБСЕ протаранил троллейбус.

Также сегодня в России перевернулся автобус, в котором ехали граждане Украины.

Отметим, что новость о том, что Вооруженные Силы Украины якобы подорвали автомобиль миссии ОБСЕ, которую информресурсы оккупантов распространили в мае 2017 года, была фейковой.

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