- 15:37 За драку с Герусом Ляшко пойдет под суд вместе с охранником
- 15:33 Победительница «Битвы экстрасенсов» предсказала украинке корону «Мисс Мира»
- 15:32 Оказался в кювете на боку: на оккупированном Донбассе перевернулся автомобиль ОБСЕ
- 15:32 В Германии установили причастность спецслужб России к нашумевшему убийству в Берлине
- 15:09 Россия решила увеличить число городов, в которых будут раздавать паспорта жителям Донбасса
- 14:56 Пристайко придумал специальное слово для объяснения агрессии России против Украины
- 14:53 Убили и сбросили тело в колодец: под Киевом застрелили иностранца
- 14:48 Джошуа отправили в нокаут перед боем с Руисом
- 14:41 Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: поздравления и открытки
- 14:31 "Не смогла отправить дочь в школу": в НБУ заявили об атаке на руководство
- 14:25 Депутат призвала спикера Рады срочно провести совещание по оценке Еврокомиссией законопроекта № 2233
- 14:23 Елки и сосны в парках и скверах Киева обрабатывают "ароматной" жидкостью
Оказался в кювете на боку: на оккупированном Донбассе перевернулся автомобиль ОБСЕ (фото)
Во вторник, 3 декабря, в оккупированной Макеевке перевернулся бронированный автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщили сразу несколько пабликов в Telegram. ДТП произошло в районе Чайкиноского кольца — по пути следования к Донецку. Похоже, что инцидент был спровоцирован сложными погодными условиями — автомобиль съехал в кювет и завалился на бок после того, как миновал железнодорожный переезд, который припорошило первым снегом. Пострадавших нет.
Ранее транспорт ОБСЕ уже попадал в ДТП на оккупированных территориях: в 2015 году в Луганске автомобиль ОБСЕ протаранил троллейбус.
Также сегодня в России перевернулся автобус, в котором ехали граждане Украины.
Отметим, что новость о том, что Вооруженные Силы Украины якобы подорвали автомобиль миссии ОБСЕ, которую информресурсы оккупантов распространили в мае 2017 года, была фейковой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..