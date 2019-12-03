«Спросил, стану ли его женой»: пара из реалити «Наречена для тата» готовится к свадьбе (фото)

Шоу-бизнес

На канале СТБ вышел второй сезон романтического реалити «Наречена для тата», в котором одинокие отцы ищут свою любовь. Из пяти пар-участников в дальнейшем продолжили строить отношения Григорий Липовецкий и Вита Гончаренко. Девушка смогла найти общий язык не только с одиноким отцом, который живет в Израиле, но и с двумя его дочками.

— Могу совершенно искренне признаться, что любви с первого взгляда у меня к Грише не было, — сказала «ФАКТАМ» Вика. — Честно, я вообще с осторожностью отношусь к мужчинам, не бросаюсь в омут с головой. Стараюсь контролировать свои чувства, эмоции, поскольку понимаю, что потом может быть больно. Возможно, если бы меня в жизни предавали не так часто, все сложилось бы иначе.

На протяжении года Вика и Гриша постоянно общались, ездили друг к другу. И вот недавно Григорий решился на серьезный шаг — сделал возлюбленной предложение.

— Все произошло в прямом эфире в Instagram! — рассказала Вита. — Мы с Гришей одновременно были онлайн с нашими подписчиками. Я задавала ему вопросы, которые нам приходили. Нужно признать, они были довольно коварными. Как оказалось, накануне этого эфира Гриша обо всем договорился с моей сестрой. И в тот момент, когда он говорил свою речь, ко мне в комнату зашла Алина с цветами и кольцом. Гриша спросил, выйду ли я за него замуж. Я, конечно же, согласилась. Но у меня был шок. Только сейчас начинаю приходить в себя, нахожусь в приятной эйфории. Это был лучший день в моей жизни.

Девушка признается, что не ожидала услышать от Григория предложение. Сам же мужчина отмечает, что сомнений у него не было. Он уверен, что сейчас самое время делать следующий шаг в их отношениях.

— Волнения практически не испытывал. Почувствовал, что пришло время развивать наши отношения дальше, и сделал Вите предложение. Честно, был готов услышать любой ее ответ, — признается Григорий. - И очень рад, что она согласилась стать моей женой. Теперь буду ждать, когда Вита переедет к нам с девочками. Вместе с тем понимаю, что это не так просто сделать. Нам потребуются некоторое время и терпение. В Израиле, кстати, главное слово — это как раз «терпение» (савланут). У меня оно точно есть.

Пара планирует сыграть свадьбу летом следующего года, а после — продолжить семейную жизнь уже в Израиле.

Напомним, что в первом сезоне «Наречена для тата» любовь нашли Юрий Шпилька и Татьяна Сирица. После проекта девушка переехала из Черкасс в село Майдановку, пара сыграла свадьбу, а весной этого года Таня родила первенца, которого супруги назвали Артуром. Теперь молодые родители воспитывают двух сыновей — Юру (ребенка от первого брака Юрия) и Артурчика.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о героях еще одного романтического реалити. Никита Добрынин и Даша Квиткова — пара, созданная в девятом сезоне романтического проекта «Холостяк» через полгода после окончания проекта признались, что любят друг друга и счастливы.

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