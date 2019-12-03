Загадывайте желания: Юпитер вошел в знак Козерога

Стиль жизни

В начале декабря Юпитер — планета удачи, успеха и материального благосостояния — вышел из знака Стрельца, небесным покровителем которого является, и перешел в знак Козерога. В нем он пробудет больше года — до 19 декабря 2020-го. О том, что это несет жителям Земли и представителям каждого из знаков зодиака в частности, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— В знаке Козерога Юпитер чувствует себя некомфортно , — говорит Валентина. — Образно говоря, они расходятся во взглядах на жизнь. Астрологи считают, что Козерог, в отличие от Стрельца, который является родным домом для Юпитера, — знак его падения.

— Что это значит?

— В знаке Козерога, где хозяйничает Сатурн, царят строгая дисциплина и порядок. Юпитеру с его душевной прямотой, непосредственностью и широкими жестами, там тесно и неудобно. В общем, как говорила Фаина Раневская, сыгравшая Мачеху в фильме «Золушка»: «Королевство маловато, развернуться мне негде». Поэтому, чтобы не соскучиться и не скиснуть, гиперактивный Юпитер начинает устанавливать в знаке Козерога свои законы.

По мнению астролога Сергея Вронского, при позитивных аспектах он устраивает кампании по борьбе за что-либо, озадачивается иерархией, подчиняя низы верхам — именно в такие годы происходят объединения земель, когда из удельных княжеств составляются крупные, ориентированные на единый центр, государства. Не удивительно, что в это время в каждой стране жителям навязывается единственная идеология, в то время как инакомыслие считается чуть ли не преступлением и карается по закону. В такие годы также усиленно начинает развиваться экономика — индустриализация и сельское хозяйство, а также наука, техника, образование и медицина. Если же аспекты Юпитера негативные, то все эти позитивные процессы могу принимать некрасивую форму — например, насаждаться силой или сопровождаться массой бессмысленных рекомендаций, которые тормозят развитие самих проектов. В общем, можно сказать, что время нас ждет хоть и непростое, но интересное.

— Как такое положение Юпитера отразится на каждом из нас?

— Давайте рассмотрим это на примере знаков зодиака. Хочу только отметить, что этот прогноз — для их типичных представителей, все нюансы гороскопа он не учитывает, да и — по понятным причинам — учесть не может.

Начнем со знаков Огня. Овнов ждет успех только в том случае, если они смогут отделить несбыточные планы от реальных и при всей привлекательности первых смогут сосредоточиться на вторых. Они не так заманчивы, зато вполне осуществимы — в данном случае лучше синица в руке, чем журавль в небе. Львы смогут продвинуться по карьерной лестнице и одновременно наладить отношения с коллегами, что, согласитесь, нечасто случается. Что касается Стрельцов, то они переживают по поводу ухода Юпитера из их знака, и, надо сказать, напрасно это делают. Он продолжит на них работать, но вместо удачи вообще, в глобальном масштабе, принесет деньги — их финансовое положение, которое в последнее время оставляло желать лучшего, наконец-то улучшится.

— На что могут рассчитывать знаки Земли?

— Тельцы получат возможность подработать или даже перейти на новую работу, правда, для этого им придется немного подучиться — пойти на курсы, а то и, возможно, получить второе образование. Девам повезет больше других — трудно найти сферу жизни, начиная от профессии и заканчивая личной жизнью, в которой им не улыбнулась бы удача. Особое внимание стоит обратить на творческие моменты: для многих представителей знака хобби может стать второй профессией, причем высокооплачиваемой. Не останутся в обиде и сами Козероги, в знак которых войдет Юпитер, он поспособствует тому, чтобы представители этого знака получили за свою работу не только деньги, но и славу.

— Будут ли удачливыми знаки Воздуха?

— Несомненно. Близнецам Юпитер в Козероге сулит материальную выгоду, если можно так сказать, опосредованного свойства — на предприятии, на котором они работают, им могут дать беспроцентную ссуду на приобретение чего-то, о чем они давно мечтают, например, элитной квартиры в центре города. Весы будут заняты домом и домочадцами: наступает хорошее время для улучшения жилищных условий (можно будет как покупать жилье, так и заниматься его совершенствованием) и налаживания отношений с близкими людьми. Водолеям, чье время настанет через год, когда Юпитер войдет в их знак, стоит подготовиться к этому важному в их жизни моменту. Звезды рекомендуют им подумать о том, чего они действительно хотят, а заодно и подчистить «хвосты», которые помешают их движению к светлому будущему.

— И наконец, что принесет Юпитер в Козероге знакам Воды?

— Успех в работе ждет тех Раков, деятельность которых связана с социальными проектами и благотворительностью. Они также смогут помириться с человеком, ссора с которым тяготила их в последнее время. Скорпионы проведут год в общении и путешествиях. Самой интересной окажется поездка к так называемым местам силы, например, в Тибет. Представители этого знака не только прекрасно проведут время и узнают много нового и интересного, но и задумаются об открытии новых духовных горизонтов. Рыбы смогут достичь всего, к чему стремятся, но получить это по мановению волшебной палочки у них не получится — придется засучить рукава и поработать.

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