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Зеленский присвоил звание Героя Украины "альфовцам", погибшим на Донбассе 1 декабря

19:50 3 декабря 2019 123
Зеленский присвоил звание Героя Украины «альфовцам», погибшим на Донбассе 1 декабря
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золота Зирка» военнослужащим спецподразделения «Альфа» Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно).

Военные погибли на Донбассе 1 декабря 2019 года.

В сообщении Офиса президента в соцсетях говорится, что бойцы удостоены высокой награды за «героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу».

Одновременно обоих военных посмертно повысили в звании до полковников.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, что данным политического эксперта Назара Приходько, бойцов «Альфы» «накрыло миной прямой наводки», и что в этом районе боевикам завезли из России новейший комплекс обнаружения.

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