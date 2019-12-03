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Зеленский присвоил звание Героя Украины "альфовцам", погибшим на Донбассе 1 декабря
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золота Зирка» военнослужащим спецподразделения «Альфа» Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно).
Военные погибли на Донбассе 1 декабря 2019 года.
В сообщении Офиса президента в соцсетях говорится, что бойцы удостоены высокой награды за «героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу».
Одновременно обоих военных посмертно повысили в звании до полковников.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, что данным политического эксперта Назара Приходько, бойцов «Альфы» «накрыло миной прямой наводки», и что в этом районе боевикам завезли из России новейший комплекс обнаружения.
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