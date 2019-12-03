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Украина

В Киеве прощаются с погибшим снайпером "Альфы" (фото)

13:05 3 декабря 2019 848
Денис Волочаев
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве прощаются с полковником спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денисом Волочаевым, который погиб во время выполнения боевого задания на востоке Украины. Он и его коллега Дмитрий Каплунов погибли 1 декабря 2019 года в Донецкой области.

«Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС — большая потеря для Службы, для страны, для нации. Искренние соболезнования семьям погибших героев», — отметил глава СБУ Иван Баканов.

В СБУ пообещали всесторонне поддержать семьи погибших офицеров.

«Траурний венок передал президент Украины, который выразил соболезнования семьям Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова, погибшим вместе во время выполнения контрдиверсионного задания на линии разграничения», — говорится в сообщении СБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политический эксперт Назар Приходько заявил, что бойцов «Альфы» «накрыло миной прямой наводкой», и что в этом районе боевикам завезли из России новейший комплекс обнаружения.

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