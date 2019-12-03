- 21:37 Рада причислила людей на инвалидных колясках к участникам дорожного движения: какие права они получат
- 21:31 Страшное ДТП в Буче под Киевом: новые подробности и эксклюзивные фото
- 21:07 В России из-за взрыва газа обрушилась стена жилого дома: есть пострадавшие
- 20:56 Загадывайте желания: Юпитер вошел в знак Козерога
- 20:46 В ярко-зеленом: Кейт Миддлтон стала звездой приема в Букингемском дворце в честь 70-летия НАТО
- 20:45 "Запретили все русские школы": украинский певец пожаловался на "беспредел" в стране
- 20:36 Усик встретится со своим следующим соперником перед боем Руис – Джошуа
- 20:24 Террористы наконец разрешили энергетикам восстановить энергоснабжение Марьинки
- 20:15 Жителей Мариуполя удивила белка необычного цвета
- 20:04 Верховный суд вынес резонансное решение по жалобе известного антимайдановца «Топаза»
- 20:04 «Спросил, стану ли его женой»: пара из реалити «Наречена для тата» готовится к свадьбе
- 19:50 Зеленский присвоил звание Героя Украины "альфовцам", погибшим на Донбассе 1 декабря
"Запретили все русские школы": украинский певец пожаловался на "беспредел" в стране (видео)
Украинский продюсер и певец Юрий Бардаш, популярность которому принесла группа «Грибы», пожаловался на тяжелую жизнь русскоязычного населения в Украине.
Своими взглядами на ситуацию в Украине, войну с Россией Бардаш поделился в интервью Юрию Дудю.
«За Донбасс у меня болит душа, за людей, за регион. Я не отношусь к „ЛНР“, я отношусь к людям, с которыми я вырос. К ним я отношусь прекрасно, мне их нравы знакомы и понятны, это мои люди», — подчеркнул он.
По словам Бардаша, война на Донбассе началась не просто так. «Что я наблюдаю в Украине последние пять лет? Максимальный беспредел. Это такая тяжелая тема. Я часто слышу выражение „типичное донбасское быдло“. Что я о нем знаю? Это люди, которые всегда работали. Да они суровые, они лютые, не такие культурные, как в столице. Они не знают слова „LOL“ и всякой х**ты. Но они работают. И для них молитва — это работа. Вот, кто эти люди для меня», — объяснил он.
Причина также, уверен Бардаш, в русском языке. «Сейчас запретили или отменили все русские школы. В Украине 50, или, 45% или 60 русскоговорящих людей, которые выросли, родились, впитали русский язык. Это их родной язык. Украина — их страна, но язык их — русский. И чувствуется жесткое давление на этих людей», — пожаловался артист.
Он также отметил, что в Украине проблема со свободой слова. «Вроде бы хочешь что-то сказать, ты сразу „сепаратист“, ты сразу „ватник“ или там „вышиватник“. Я не знаю, они понапридумывали столько странных слов. Я глубоко в эту х**ту не влезаю. Просто заходишь в Facebook, а там сидит диванное войско и „сыпет“ там это все», — рассказал он Дудю.
Еще Бардаш пожаловался, что в Украине сносят памятники Жукову и другим советским героям. «У меня дед воевал. Я чувствовал, что я — победитель», — вспомнил Бардаш о «радужном детстве».
Сейчас же Бардаш, по его словам, «посылает поддержку своему президенту».
Напомним, ранее Бардаш попал в скандал: бывшая жена обвинила его в домашнем насилии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!