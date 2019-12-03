"Запретили все русские школы": украинский певец пожаловался на "беспредел" в стране (видео)

Шоу-бизнес

Украинский продюсер и певец Юрий Бардаш, популярность которому принесла группа «Грибы», пожаловался на тяжелую жизнь русскоязычного населения в Украине.

Своими взглядами на ситуацию в Украине, войну с Россией Бардаш поделился в интервью Юрию Дудю.

«За Донбасс у меня болит душа, за людей, за регион. Я не отношусь к „ЛНР“, я отношусь к людям, с которыми я вырос. К ним я отношусь прекрасно, мне их нравы знакомы и понятны, это мои люди», — подчеркнул он.

По словам Бардаша, война на Донбассе началась не просто так. «Что я наблюдаю в Украине последние пять лет? Максимальный беспредел. Это такая тяжелая тема. Я часто слышу выражение „типичное донбасское быдло“. Что я о нем знаю? Это люди, которые всегда работали. Да они суровые, они лютые, не такие культурные, как в столице. Они не знают слова „LOL“ и всякой х**ты. Но они работают. И для них молитва — это работа. Вот, кто эти люди для меня», — объяснил он.

Причина также, уверен Бардаш, в русском языке. «Сейчас запретили или отменили все русские школы. В Украине 50, или, 45% или 60 русскоговорящих людей, которые выросли, родились, впитали русский язык. Это их родной язык. Украина — их страна, но язык их — русский. И чувствуется жесткое давление на этих людей», — пожаловался артист.

Он также отметил, что в Украине проблема со свободой слова. «Вроде бы хочешь что-то сказать, ты сразу „сепаратист“, ты сразу „ватник“ или там „вышиватник“. Я не знаю, они понапридумывали столько странных слов. Я глубоко в эту х**ту не влезаю. Просто заходишь в Facebook, а там сидит диванное войско и „сыпет“ там это все», — рассказал он Дудю.

Еще Бардаш пожаловался, что в Украине сносят памятники Жукову и другим советским героям. «У меня дед воевал. Я чувствовал, что я — победитель», — вспомнил Бардаш о «радужном детстве».

Сейчас же Бардаш, по его словам, «посылает поддержку своему президенту».

Напомним, ранее Бардаш попал в скандал: бывшая жена обвинила его в домашнем насилии.

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