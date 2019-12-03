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В России из-за взрыва газа обрушилась стена жилого дома: есть пострадавшие (фото, видео)

В поселке Яковлево Белгородской области России прогремел взрыв газа, разрушивший стену четырехэтажного жилого дома. При этом соседние дома уцелели. Пострадавших при взрыве (по официальным данным, их шестеро) доставили в больницу. Напомним, в конце ноября в оккупированном Донецке прогремели сразу два мощных взрыва.

По данным СМИ, двое из них получили переломы, еще двоих госпитализировали с ожогами. Один из жителей находится в противошоковой палате, другой — в хирургии. Еще одного человека достали из-под завалов.

О травмировании еще одного человека сообщили спасатели.

Остальных жителей дома пришлось эвакуировать, для их временного размещения подготовили пункт временного размещения.

Спасатели уже выступили с заявлением о том, что в одной из квартир была зафиксирована неисправность газового котла.

На месте работают 45 человек и 20 единиц техники.

Уже после начала эвакуации людей в доме снова произошло обрушение. Рухнула уцелевшая при взрыве газа часть секции.

️В Яковлево Белгородской области в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Обрушилась целиком одна из стен четырёхэтажки.



Предварительно в экстренных службах сообщают о четырех пострадавших, у двоих серьезные ожоги.



Причиной взрыва могла стать неисправность газового котла. pic.twitter.com/is2gJeJSdP — Добряк (@DOBRYAC12) December 3, 2019

По словам очевидцев, они слышали крики пострадавших, хотя спасатели заявили, что людей под завалами нет.

Напомним, в украинском Павлограде на днях вынесли приговор мужчине, взорвавшего собственный многоэтажный дом ради мести жене.



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