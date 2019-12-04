Украина

Теперь точно проверят: Рада приняла закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского

Верховная рада Украины одобрила закон о верификации пенсий и других государственных выплат с предложениями президента Владимира Зеленского. Документ поддержали 248 нардепов, передает Укринформ.

Согласно предложениям главы государства, в абзаце первом подпункта 11 и в абзаце первом подпункта 12 пункта 2 раздела «Заключительные и переходные положения» закона «О верификации и мониторинге государственных выплат» слова «абзац второй» заменяются словами «абзац третий».

Данная техническая правка, несмотря на кажущуюся «незначительность», была необходима для того, чтобы сохранить предоставление Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции непосредственного автоматизированного доступа к госреестру вещных прав на недвижимое имущество и Единому госреестру юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований соответственно.

Напомним, что закон «О верификации и мониторинге государственных выплат» Верховная Рада приняла во втором чтении 17 октября. Тогда заявлялось, что целью его принятия является повышение адресности государственных выплат.

Согласно тексту законопроекта, верификацию госвыплат предлагается проводить на информационно-аналитической платформе. Помимо этого, документ предоставляет возможность выявлять несоответствия данных в автоматизированных системах, реестрах и базах данных. Например, при обращении граждан за получением госвыплат орган, который их выплачивает, сначала должен направить запрос на такую платформу на предмет проверки соответствия поданной информации.

В свою очередь, 7 ноября Зеленский ветировал законопроект № 1231 о верификации пенсий и других государственных выплат. В тот же день документ был возвращен Раде с предложениями президента, однако сам текст предложений отсутствовал.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», новым законом предусмотрено, что получателей льгот и субсидий будут проверять по-новому.

В частности, новый закон определяет три этапа проверки соцвыплат: превентивная верификация — проверка при обращении физлица за назначением за госвыплатами; текущая верификация — проверка при предоставлении госвыплат физлицам; ретроспективная верификация — проверка после завершения госвыплат физлицам. Еще одна важная деталь: законом определен порядок предоставления рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, и обработки ими рекомендаций. Кроме того, в нем содержатся подходы по возврату неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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